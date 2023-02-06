Пустующий «Ударник» попал в новые руки. Что ждет легендарный советский кинотеатр?
Легендарный московский кинотеатр «Ударник», в котором проходили все главные кинопремьеры СССР, закрылся в 2010 году. С тех пор надежд на то, что в нем снова будут показывать кино, с каждым годом оставалось все меньше. Однако на днях стало известно: новые владельцы обещают провести в «Ударнике» ремонт и снова его открыть его. Обещают, что в кинотеатре появится несколько кинозалов, кафе и даже книжный магазин. «Мослента» вспомнила, каким был кинотеатр в Доме на набережной, и узнала, как сложится его дальнейшая судьба.
Кинотеатр для советской элиты
Кинотеатр «Ударник» изначально планировали сделать закрытым, предназначенным исключительно для советской элиты. Дело в том, что он входит в комплекс «Дома правительства» который начали строить в 1928 году на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной, чтобы поселить там семьи партийного начальства СССР.
Архитектор Борис Иофан очень тщательно продумал проект, хорошо вписал его в ландшафт, и «Ударник» стал частью индустрии развлечений довоенной советской Москвы. Со стороны храма Христа Спасителя для москвичей был построен Театр эстрады, а с противоположной стороны, за Каменным мостом, открылся кинотеатр, который для 1930-х годов выглядел очень необычно.
Кинотеатр «Ударник», 1970-е. Надпись на афише: «Неделя итальянских фильмов»
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
В ходе строительства было принято решение, что «Ударник» откроют для всех. Хотя в первые годы работы кинотеатра преимущества при покупке билетов были у жильцов Дома на набережной.
Сеансы для полутора тысяч человек одновременно
Открылся кинотеатр 7 ноября 1931 года, тогда многие значимые объекты старались сдавать к годовщине революции. «Ударник» — один из ярких примеров московского конструктивизма, и сейчас кинотеатр считается объектом культурного наследия регионального значения.
Основа здания — типичный для конструктивизма каркас из бетона. «Ударник» отличают большие застекленные оконные проемы, уникальные для своего времени. С детства всем знакомые советские кинотеатры с остекленными фойе стали строить гораздо позже.
Кинотеатр «Ударник», 2023 год
Фото: Алексей Народицкий / пресс-служба кинотеатра «Ударник»
Проект был очень новаторским: это был самый большой кинотеатр в Москве, полторы тысячи человек могли одновременно смотреть фильм в «Ударнике». Он стал первым звуковым и главным премьерным кинотеатром в столице.
Купол открылся всего раз
Создатели хотели сделать крышу открывающейся. Полусфера, которую мы видим наверху, должна была складываться, образуя подобие летнего кинотеатра. Архитектор Иофан взял за основу американский летний кинотеатр, куда зрители приезжают смотреть кино под открытым небом.
Купол открылся всего раз, на премьере, и всех это восхитило. В следующий раз, когда его стали открывать, пошел дождь, и механизм, который приводил в движение всю конструкцию, застопорился. Зрители промокли до нитки, к тому же с Болотной набережной налетело много комаров.
Особенно недовольны были дамы советской элиты. Все это вызвало большие вопросы, и с тех пор купол больше ни разу не открывался, механизм решили не чинить. В дальнейшем его переделали, и теперь там монолитная конструкция.
Премьеры «Чапаева» и «Белого солнца пустыни»
Премьеры фильмов, как отечественных, так и зарубежных, проходили в СССР именно здесь. «Чапаев», «Белое солнце пустыни», «Путевка в жизнь» и многие другие картины впервые показали в «Ударнике».
28 ноября 1988 г. Зрители у кинотеатра «Ударник» во время Недели английских фильмов
Фото: Завьялов Владимир / ТАСС
В 1935 году здесь прошел пробный Московский международный кинофестиваль. В 1950-х и 1960-х годах в «Ударнике» показывали «Ночи Кабирии» и «8 1/2» Феллини. Здесь бывали звезды мирового кино — Джина Лолабриджида, Стэнли Кубрик и многие другие.
После открытия и в послевоенные десятилетия в «Ударнике» постоянно звучала живая музыка. Перед вечерним сеансом в просторном фойе играл оркестр и выступали известные певцы.
В ходе авианалетов 1941 года немцы ориентировались на кинотеатр, «Ударник» выделяется и хорошо заметен с неба. Поэтому рядом с памятником Репину на Болотной площади в скверике всегда стояли зенитные орудия, а над кинотеатром висел дирижабль, который в случае бомбежки должен был принять на себя удары бомб и тем самым спасти кинотеатр. Небольшие повреждения от бомбежек «Ударник» все же получил, но достаточно быстро был восстановлен и работал даже в годы войны.
Кафе с пивом и бутербродами
В подвальной части кинотеатра находилось кафе. Точек торговли было пять-шесть, поэтому очередей почти не возникало. Продавали мороженое, лимонад, пиво, бутерброды.
Холл «Ударника», январь 2023 года
Фото: Фото: Алексей Народицкий / Telegram-канал «Ку-ку»
В разговоре с «Мослентой» историк Олег Фочкин вспоминает: «Подростком, в конце 1970-х — начале 1980-х годов я часто ходил в "Ударник" с мамой, несколько раз даже с бригадой с ее завода. Ребята там, естественно, брали пиво, шестнадцатилетнему мне покупали лимонад. Проходил этот поход в кино каждый раз приятно и весело. Люди очень любили этот кинотеатр».
Достать билеты на премьеру в «Ударник» было сложно. В последние годы работы кинотеатра кассы находились в его здании, но многие десятилетия до этого, и еще в 1980-е, они были чуть правее — там, где сейчас арка входа на территорию Дома на набережной. Там всегда стояла длинная очередь, которую можно увидеть на старых советских фотографиях, независимо от десятилетия, когда они были сделаны, в 1930-е или 1980-е.
В перестройку в этом здании находилось казино
Во времена перестройки кинотеатр значительно изменился. Большой зал вмещал уже 750 человек и зрителей собирал все меньше. Олег Фочкин вспоминает: «Как это модно было в конце 1980-х — начале 1990-х, на чердаке "Ударника" работал видеосалон. Там показывали иностранные фильмы, которые только начали прорываться в Советский Союз и Россию. Так, году в 1990-м мы с будущей женой ходили в этот видеосалон. Поднялись по черной лестнице на чердак и посмотрели "Человек дождя". Это было очень сильно, такие фильмы мы тогда очень хотели видеть».
Вид на кинотеатр «Ударник» от Москвы-реки, 2010 год
Фото: Алексей Народицкий / пресс-служба кинотеатра «Ударник»
В перестройку в цокольном этаже находилось казино и тотализатор. В 1994 году там был салон элитных машин.
В апреле 2001 года во время очередной реставрации в кинотеатре случился пожар. Огонь пошел с чердака и охватил порядка 80 метров, но оперативно приехали пожарные и за полтора часа с огнем справились.
В начале нулевых на втором этаже «Ударника» работал престижный ресторан «Рис и рыба», одним из владельцев которого был писатель Дмитрий Липскеров.
Затем в «Ударник» въехал «Каро-фильм», пытавшийся сделать его частью своей сети. В здании провели ремонт, но в 2010 году зал там перестал работать. Все пришло в запустение, и уже через два года учредитель премии Кандинского бизнесмен Шалва Бреус решил создать там культурный центр и музей современного искусства. Работа в здании началась, но не сложилось: из-за высокой арендной платы в 2017 году фонд Бреуса оттуда съехал. С тех пор кинотеатр стоял пустым, периодически в нем велись работы.
Новый владелец здания
27 января 2023 года издание РБК сообщило, что здание кинотеатра «Ударник» купил глава второй по величине российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон.
Кинотеатр «Ударник», вид от «ГЭС-2»
Фото: Алексей Народицкий / Telegram-канал «Ку-ку»
В конце октября 2022 года собственником здания стало ООО «ГЭС-2», которое на тот момент полностью принадлежало Михельсону. В конце января 2023 года он передал контроль над «ГЭС-2» и «Ударником» своей дочери Виктории, которая курирует проекты в области современного искусства.
«"Ударник" восстановят как фестивальный и премьерный кинотеатр. Работы по возрождению кинотеатра начнутся в 2023 году».
Светлана Максимченко
представитель кинотеатра «Ударник»
«Площадь кинотеатра составляет более 5,5 тысячи квадратных метров, — сообщается в пресс-релизе «Ударника». — В здании разместятся несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше откроется терраса и смотровая площадка. В настоящее время проводятся работы по проектированию будущего кинотеатра, согласования для начала работ планируется получить в текущем году. После реставрации кинотеатр "Ударник" откроется для кинопоказа, премьер и фестивалей».
Восстановление кинотеатра
До продажи «Ударник» контролировало правительство Москвы, и здание находилось в оперативном управлении «Москино», подведомственного городу.
Экспозиция фотовыставки «Монголия сегодня» в фойе кинотеатра «Ударник». Дни культуры Монгольской Народной Республики в СССР. 1980-е
Фото: И. Зотин / РИА Новости
Сколько за него заплатила «ГЭС-2» — неизвестно. В «Москино» заявили, что продажей кинотеатра занимались органы исполнительной власти столицы, пишет Lenta.ru.
кадастровая стоимость объекта
Известно, что в декабре Михельсон оказался в списке российских миллиардеров, состояние которых резко сократилось с начала 2022 года. Владелец «Новатэка» обеднел на 5,07 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда.
Также известно, что в 2020 году Департамент культурного наследия сделал все необходимые обмеры здания кинотеатра «Ударник», чтобы проводить его очередную реставрацию. Была составлена подробная записка о том, что в нем требует ремонта. Эти изыскания пока ни к чему не привели, хотя изначально вопрос ставился о комплексном восстановлении кинотеатра. Остается надеяться, что в ближайшие годы мы увидим «Ударник» в первозданном состоянии.