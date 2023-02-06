Пустующий «Ударник» попал в новые руки. Что ждет легендарный советский кинотеатр?

В разговоре с «Мослентой» историк Олег Фочкин вспоминает: «Подростком, в конце 1970-х — начале 1980-х годов я часто ходил в "Ударник" с мамой, несколько раз даже с бригадой с ее завода. Ребята там, естественно, брали пиво, шестнадцатилетнему мне покупали лимонад. Проходил этот поход в кино каждый раз приятно и весело. Люди очень любили этот кинотеатр».

Достать билеты на премьеру в «Ударник» было сложно. В последние годы работы кинотеатра кассы находились в его здании, но многие десятилетия до этого, и еще в 1980-е, они были чуть правее — там, где сейчас арка входа на территорию Дома на набережной. Там всегда стояла длинная очередь, которую можно увидеть на старых советских фотографиях, независимо от десятилетия, когда они были сделаны, в 1930-е или 1980-е.

В перестройку в этом здании находилось казино

Во времена перестройки кинотеатр значительно изменился. Большой зал вмещал уже 750 человек и зрителей собирал все меньше. Олег Фочкин вспоминает: «Как это модно было в конце 1980-х — начале 1990-х, на чердаке "Ударника" работал видеосалон. Там показывали иностранные фильмы, которые только начали прорываться в Советский Союз и Россию. Так, году в 1990-м мы с будущей женой ходили в этот видеосалон. Поднялись по черной лестнице на чердак и посмотрели "Человек дождя". Это было очень сильно, такие фильмы мы тогда очень хотели видеть».