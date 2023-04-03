Самое дешевое жилье в Москве. Сколько оно стоит и чем опасно для покупателя?

Стать москвичом вряд ли получится меньше чем за 5 миллионов рублей. Когда в Москве вы видите лоты по 1,9-2,5 миллиона, везде речь про апартаменты, а не про квартиры.

«Малосемейки» площадью 21 метр

Если говорить о квартирах, наибольшей популярностью пользуются общежития «малосемейки» либо квартиры в ведомственных домах коридорного типа.

Это квартиры площадью 21 метр в домах, построенных до перестройки. Жилая комната там метров 14, кухонька — метра четыре, коридорчик и маленький санузел с унитазом, раковиной и полутораметровой ванной. Я такие продавал в 2017 году за 4 миллиона, в 2019-м — за 5,1. Сейчас они стоят от 6 миллионов рублей.