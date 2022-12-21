Тысяча елок, арки из гирлянд и гигантский светомузыкальный шар. Как зажигались в Москве новогодние огни

На Красной площади к 25 декабря нарядят главную праздничную ель, которую уберут только 20 января. Со всех сторон украшенная гирляндами ГУМ-ярмарка здесь же, на Красной площади, уже открыта и будет работать до февраля 2023 года.

В Москве установят 1000 елок

К празднику украшают все московские округа и каждый городской парк. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, к этому Новому году в столице установят более четырех тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки.