Тысяча елок, арки из гирлянд и гигантский светомузыкальный шар. Как зажигались в Москве новогодние огни
Эти новогодние праздники столица празднует сдержанно. Москвичи решили, что широкие гулянья и громкие торжества сейчас не совсем уместны. Но праздник все равно приходит в город, и загораются новогодние огни. Самые яркие из них будут на Красной, Манежной и Пушкинской площадях, а также на Тверской улице, в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке. Украшены к Новому году и пешеходные зоны Бульварного кольца. А по всему городу появилось более пяти тысяч новогодних фигур и елей. «Мослента» выяснила, как и где зажгли столичные новогодние огни и какие зоны в городе лучше всего подойдут для праздничных фото.
Праздник без фейерверков
Стоит ли проводить в Москве широкое празднование Нового года и, если да, в каком формате, в этом году решило голосование на платформе «Активный гражданин». 80 процентов из 300 тысяч участников опроса высказались за проведение праздника, но без фейерверков и больших уличных концертов. Поэтому состоится и фестиваль «Путешествие в Рождество», и мероприятия в парках и на катках.
Виды Москвы. Карусель ГУМ-ярмарки на Красной площади
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Весь город сейчас украшают праздничной иллюминацией. Увидеть ее можно не только на улицах и площадях. Например, центральную аллею ГУМа уже декорировали расписанными под гжель инсталляциями-кокошниками и санями Деда Мороза.
Новогоднее украшение ГУМа
Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»
На Красной площади к 25 декабря нарядят главную праздничную ель, которую уберут только 20 января. Со всех сторон украшенная гирляндами ГУМ-ярмарка здесь же, на Красной площади, уже открыта и будет работать до февраля 2023 года.
В Москве установят 1000 елок
К празднику украшают все московские округа и каждый городской парк. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, к этому Новому году в столице установят более четырех тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки.
Светодиодный новогодний шар на Поклонной горе
Фото: Агентство «Москва»
«На Поклонной горе уже появился гигантский светомузыкальный шар. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсят свыше тысячи искусственных елей высотой от шести до 25 метров, они будут декорированы разноцветными шарами, звездами и светящимися гирляндами», — сказал заммэра.
Световые арки и фигуры медведей
Большинство уличных украшений размещают там, где они обычно появляются перед каждым Новым годом, например, фигуры полярных медведей можно видеть рядом с Ростокинским акведуком.
Светодиодные медведи у парка «Ростокинский Акведук» в Москве
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах устанавливают световые консоли.
Световые арки из гирлянд смонтированы на Тверской, Пушкинской и Манежной площадях, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере и на Кузнецком Мосту
Световая арка-шатер появилась и у фонтана Витали на площади Революции.
Рождественский световой тоннель в Москве
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
Световые консоли украсили Москворецкую, Софийскую и Раушскую набережные, а световые тоннели оборудуют на Никитском и Тверском бульварах. Конструкции с патриотической символикой выставили рядом с новогодними украшениями у Исторического музея, у павильона «Россия — моя история» на ВДНХ, а также у входов в парк Зарядье и парк Горького.
Значительных затрат не потребуется
Основные гулянья, как обычно, пройдут на Красной и Манежной площадях, в парке Зарядье, на Поклонной горе и на Тверской.
Новогодние инсталляции у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Значительных затрат новогодняя иллюминация не потребует, потому что праздничные фигуры и гирлянды принадлежат городу и используются из года в год. После окончания новогодних праздников запас декоративных элементов хранится на складах комплекса городского хозяйства. А перед очередным праздником их достают, как новогодние игрушки с антресолей, чтобы смонтировать на улицах, площадях и бульварах. Все они многофункциональные: модифицировать и использовать такие световые конструкции можно многократно.
Этот Новый год в столице посвятят участникам специальной военной операции и людям, которые работают в оборонно-промышленном комплексе, строят оборонительные сооружения и восстанавливают разрушенные дома.