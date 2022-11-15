В Аптекарском огороде начался массовый отлов котов. Зачем это нужно и что ждет животных?

Журналистка напомнила, что Аптекарский огород — это городское пространство, на территории которого всегда жили коты, ставшие его неотъемлемой частью. Она также отметила, что далеко не всем котам нужны хозяева, многие привыкли жить в дикой природе. «Бездомные животные всегда были, есть и будут. Не нужно пытаться от них избавиться. Если то, что говорят сотрудники Аптекарского огорода, — правда, то это прекрасно. Главное, чтобы фирма, куда они обратились, выполнила условия договора, и вернула котов. Как бы там ни было, я считаю, что должен быть общественный контроль за этой ситуацией», — подчеркнула Винокурова.

«Верить, что приюты смогут взять всех — абсурд!»

Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева рассказала «Мосленте», что подобное случается в Аптекарском огороде не впервые: год или два назад в связи с болезнью одного из местных котов подобная «спецоперация» там уже проводилась. «На мой взгляд, сама позиция людей, поставивших перед собой цель избавиться от бездомных животных, поместив их в некий якобы приют, абсолютно бездумна. В московских муниципальных приютах всего 1000 мест! В то же время в Москве живет около ста тысяч бездомных кошек. И эта ниша постоянно пополняется, так как кошки выпадают из окон, сбегают, некоторых выбрасывают хозяева... Верить в то, что приюты смогут взять всех — это абсурд!» — заявила она.