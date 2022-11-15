В Аптекарском огороде начался массовый отлов котов. Зачем это нужно и что ждет животных?
О начавшемся в знаменитом московском Аптекарском огороде, что у станции метро «Проспект Мира», массовом отлове котов рассказала в соцсетях известная столичная журналистка Екатерина Винокурова. Сама она узнала о сложившейся ситуации из сообщений в городских котозащитных интернет-сообществах. «Мослента» решила разобраться в ситуации, поговорив как с самой журналисткой, так и с сотрудниками Аптекарского огорода, а также с директором Фонда защиты городских животных.
«На них вызвали городской отлов»
«Новый директор Аптекарского огорода Владимир Чуб затеял выселение оттуда бездомных котиков. На них вызвали городской отлов. Есть очень серьезные слухи о том, что котиков хотят не просто выгнать, а что похуже», — написала Винокурова в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Позднее журналистка связалась с Чубом, и он объяснил ей, что котов сначала якобы стерилизуют, сделают им прививки, дадут каждому именной ошейник, а потом вернут обратно. На территории Аптекарского огорода для котов построят отдельный домик, где они будут жить. Более того, их примут на баланс по кормлению, передала Винокурова слова Чуба.
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
«Вот только он отказался дать мне какие-либо гарантии того, что с котиками не произойдет ничего плохого. Я кошатница и хорошо знакома с системой приютов для животных, а также мне известно, что не все компании по отлову животных работают грамотно. Часто стерилизацию проводят не совсем гуманно», — поделилась Винокурова с «Мослентой».
Журналистка напомнила, что Аптекарский огород — это городское пространство, на территории которого всегда жили коты, ставшие его неотъемлемой частью. Она также отметила, что далеко не всем котам нужны хозяева, многие привыкли жить в дикой природе. «Бездомные животные всегда были, есть и будут. Не нужно пытаться от них избавиться. Если то, что говорят сотрудники Аптекарского огорода, — правда, то это прекрасно. Главное, чтобы фирма, куда они обратились, выполнила условия договора, и вернула котов. Как бы там ни было, я считаю, что должен быть общественный контроль за этой ситуацией», — подчеркнула Винокурова.
«Верить, что приюты смогут взять всех — абсурд!»
Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева рассказала «Мосленте», что подобное случается в Аптекарском огороде не впервые: год или два назад в связи с болезнью одного из местных котов подобная «спецоперация» там уже проводилась. «На мой взгляд, сама позиция людей, поставивших перед собой цель избавиться от бездомных животных, поместив их в некий якобы приют, абсолютно бездумна. В московских муниципальных приютах всего 1000 мест! В то же время в Москве живет около ста тысяч бездомных кошек. И эта ниша постоянно пополняется, так как кошки выпадают из окон, сбегают, некоторых выбрасывают хозяева... Верить в то, что приюты смогут взять всех — это абсурд!» — заявила она.
Фото: Ilya Naymushin / Reuters
Дмитриева добавила, что не спасут ситуацию и волонтеры, в домах которых тоже живет большое количество кошек. «Всех кошек деть некуда. Это очень важно понять организации, на территории которой живут кошки. У нас нет никаких механизмов, кроме как стерилизовать животных и выпустить их в среду обитания», — сказала она.
Если бы сотрудники Аптекарского огорода обратились за помощью к Фонду или к волонтерскому сообществу, они бы получили хорошую и бесплатную помощь в организации отлова кошек, их стерилизации, возвращения обратно и создании точек кормления для них, подчеркнула Дмитриева.
«Кошки и оранжерея — вещи несовместимые»
Куратор оранжерей Аптекарского огорода Алексей Филин рассказал «Мосленте», каким образом разгорелся конфликт. «Изначально против нас выступили сотрудники кафе "Котики и люди". Они обвинили нас в том, что мы травим котов. История очень неприятная, и есть подозрения, что это некий способ пиара. Сейчас сотрудники кафе говорят, что мы просто плохо обращаемся с котами, но началось все именно с травли», — поделился он.
Посетители и кошка в котокафе «Котики и люди» в Москве.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Филин объяснил, что на территории Аптекарского огорода есть субтропическая оранжерея, которая была закрыта несколько лет. Именно в ней местные коты привыкли зимовать. Недавно оранжерею открыли для посетителей, но и коты с наступлением холодов снова потянулись к этому месту.
«Дело в том, что кошки и оранжерея — вещи несовместимые. Периодически там проводятся обработки против вредителей, и препараты, которые мы используем, достаточно опасны. Поэтому во время обработок мы выгоняем котов из оранжереи, копаем специальные лазы, чтобы они там спаслись. Но, сами понимаете, за всеми уследить невозможно. Мы каждый раз боимся, что кто-то из них сильно отравится», — заявил куратор оранжерей. Он упомянул также о локальных обработках и хранении в оранжерее удобрений, которые также могут предоставлять опасность для животных.
«Я уже не говорю о том, что кошки повреждают наши коллекции, потому что кошачьи экскременты и растения — тоже вещи несовместимые», — добавил собеседник «Мосленты».
«Мы — федеральная территория»
В связи со сложившейся ситуацией руководство Аптекарского огорода приняло решение обратиться в городские службы отлова кошек, продолжил Филин. «В специальных клиниках их будут стерилизовать, если надо — подлечат, а также вакцинацию проведут. Дальше будем поступать по обстоятельствам. Каких-то кошек можно социализировать — их мы попробуем отдать тем, кто уже имел дело с приручением диких животных. Остальные останутся на нашей территории. Но пока все эти вопросы еще обсуждаются», — рассказал он.
Котенок в "Аптекарском огороде" МГУ.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
«Мы — федеральная территория, и, конечно, у нас все должно быть зарегламентировано исключительно по федеральному закону. Поэтому обвинять нас — людей, которые работают в ботаническом саду, творят красоту и добро, — в том, что мы действуем противозаконно, — это верх цинизма», — подчеркнул Филин. Он добавил, что все сотрудники Аптекарского огорода очень любят кошек и хотят действовать им во благо.
От ответа на вопрос, в какую именно организацию по отлову животных обратился Аптекарский огород, и почему не возникло идеи прибегнуть к помощи Фонда защиты городских животных и волонтеров, Филин уклонился. «Руководство попросило нас не давать комментариев на этот счет. Есть официальная позиция, с которой можно ознакомиться на нашем официальном сайте и на официальных страницах в социальных сетях», — сказал он.