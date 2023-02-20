«В ходе торгов цена может взлететь в четыре раза». Как купить землю под строительство дома в Москве и сколько это стоит
Не все об этом знают, но Департамент городского имущества Москвы продает участки для строительства частных жилых домов. Например, сегодня такая земля продается в Троицком и Новомосковском административных округах, площадь участков — от 4 до 21 сотки, кадастровая стоимость — от 1,4 до 6,3 миллиона рублей. Сколько времени, денег и сил уходит на такую покупку, «Мосленте» рассказали три собственника, купивших участки земли у ДГИ. Ниже — их монологи.
«Цена может взлететь в четыре раза»
Свой участок на Лыткаринской улице в муниципальном округе Косино-Ухтомский Евгений Скоробогатов купил в сентябре 2019 года, когда еще мало кто знал о том, что Москва продает земли под индивидуальное жилищное строительство.
«Процедур приобретения такой недвижимости существует несколько, я купил по самой интересной, — рассказал Евгений "Мосленте". — Если вам нравится участок в списке земель, предлагаемых на продажу Департаментом городского имущества, вы пишете заявление: "Прошу продать мне этот участок..." Департамент публикует официальное извещение — от гражданина поступило заявление. Если в течение 30 дней не появляется второго, третьего, четвертого желающего, то с вами заключается договор купли-продажи по начальной кадастровой цене. Если кто-то еще желает купить этот участок, объявляется аукцион».
Рабочий поселок Киевский, Железнодорожная улица, начальная цена 1,9 млн, торги нв. 2023
Фото: предоставлено пресс-службой ДГИ / Инвестиционный портал Москвы investmoscow.ru
Позволить себе участвовать в таких аукционах могут далеко не все. Но Евгению повезло.
заплатил Евгений за участок площадью 12 соток
«Спустя месяц-полтора мне поставили собственность, и я уже начал заниматься благоустройством участка, строительством. Потихонечку построил».
Был доволен Евгений и местом: в 12 минутах ходьбы пешком от его нового дома располагалось метро «Улица Дмитриевского».
«Мы находимся в Москве, в черте города, чуть-чуть за МКАД. И в то же время живем как будто в деревушке своей»
С момента регистрации до начала строительства дома прошло всего два месяца: хозяин ждал, когда снег растает. Стройка длилась два года — с прокладкой всех коммуникаций и отделкой. За это время цена на землю выросла вдвое.
СНТ в Новой Москве
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
«Я слежу за аукционами. На последнем игралась Лыткаринская, 29 и было владение на Красковской улице, семь соток. Стартовая цена была в районе четырех с половиной миллионов рублей, а ушел участок почти за 19 миллионов. Так что, бывает, и в четыре раза цена взлетает в ходе торгов. А эти семь соток человек размежует на две части, построит там два дома и будет их продавать миллионов по 30-35 с земельным участком».
«Оформление заняло месяца полтора»
Дмитрий Янин в октябре 2022 года купил участок на улице Павлика Морозова в Южном Бутово.
На момент покупки земли, говорит Дмитрий, в этом районе продавался всего один участок. Он находился внутри поселка на территории старой Москвы.
«Я регулярно просматриваю предложения по земле на продажу, такие участки выставляют не чаще пяти раз в год. Близко к границам исторической Москвы и МКАД предложений мало»
«Все участки имеют какие-то ограничения, и у моего они были, — делится Дмитрий. — Но все это легко снимается дополнительными согласованиями. Например, с Департаментом культурного наследия по поводу того, есть ли тут охранная зона каких-либо памятников, и еще с федеральным агентством рыбной ловли. У меня территория потенциального подтопления от ближайшей речки. Раньше еще надо было бы согласовывать с аэропортом Домодедово, но на текущий момент этого не требуется».
Свой участок мужчина купил по кадастровой цене и также обошелся без аукциона.
потратил Дмитрий на покупку участка в 12 соток
«У правительства Москвы я покупал в первый раз, — признается мужчина. — И возможно, не в последний, потому что это достаточно выгодно: соберу недостающие документы, кое-что подготовлю и продам участок. Новый владелец сможет сразу начинать строительство. Зачем я это делаю? Недавно мне удалось найти другой участок, более для меня подходящий».
«Жена нашла неприметный раздел»
Иван Полежаев, в октябре 2022 купивший участок в деревне Троице поселения Вороновского в ТИНАО, рассказывает: «Раньше мы жили на территории Новой Москвы, в поселении Роговском. Но удаленность и размер дома нас не совсем устраивали. Мы просматривали предложения на интернет-площадках, с местными жителями общались, но варианты были неподходящие».
Поселение Новофедоровское, деревня Новиково, цена участка 2,2 миллиона рублей
Фото: Фото: предоставлено пресс-службой ДГИ / Инвестиционный портал Москвы investmoscow.ru
И тогда, по словам Ивана, в дело включилась его жена. Женщина стала искать вариант долгосрочной аренды или покупки земли. Летом прошлого года она нашла на mos.ru достаточно неприметный раздел с данными об участках, которые предлагаются физическим лицам для приобретения.
Попался на глаза интересный вариант в соседнем поселении Вороновском, деревня Троица, с участком, который семья в результате приобрела.
Торги были назначены на 1 сентября. Чтобы в них поучаствовать, мы сначала оплатили залог — процент от кадастровой стоимости участка. Он составлял порядка 300 тысяч рублей
Однако избежать аукциона супругам не удалось. Торги начались с кадастровой стоимости — 985 тысяч рублей за 585 квадратных метров.
«На полутора миллионов остальные участники остановились, дальше торговались только мы и еще один мужчина».
такова была конечная сумма участка на аукционе
В настоящий момент документы Иван уже получил, а также заключил договор с «Россетями», чтобы на участке появилось электричество. А подвести газ к нему будет возможно только после того, как построят дом.
«Наша деревня находится в пяти километрах от поселения Вороновское, ходит школьный автобус, есть общественный транспорт. Это Новая Москва — ТИНАО, на машине до Троицка полчаса, там все супермаркеты и магазины. Через некоторое время в Троицке должно появиться метро, что для нас существенно, потому что рыночная стоимость участка будет от этого увеличиваться», — говорит Иван.
Стабильный спрос
По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, участки под индивидуальное жилищное строительство раскупаются хорошо.
На участке СНТ в Новой Москве
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
«Земля для строительства частных жилых домов пользуется у горожан стабильным спросом, — пояснил Гаман "Мосленте". — В 2022 году они приобрели у города 55 участков общей площадью 8,2 гектара».
Больше всего — 40 земельных участков — в прошлом году было куплено в Троицком административном округе, на востоке Москвы — девять, на юго-западе — три, два — в Новомосковском административном округе, один — в СЗАО.
Как и где можно купить участок
Перечень земельных участков для индивидуального жилищного строительства выложен на портале mos.ru, он регулярно пополняется.
Землю для строительства частного дома можно приобрести у города как на открытом аукционе, так и без участия в торгах. Для этого нужно выбрать подходящий участок из списка и подать заявление в столичный Департамент городского имущества в соответствии с образцом.
Поселение Кленовское, село Кленово. Начальная цена участка 3,2 миллиона рублей
Фото: предоставлено пресс-службой ДГИ / Инвестиционный портал Москвы investmoscow.ru
После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении земельного участка для ИЖС. «Если в течение десяти дней других заявлений не поступает, оформляется договор купли-продажи без торгов. Если же интерес к участку проявят и другие граждане, то в установленном порядке проводится аукцион. Начальная цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости», — объяснили «Мосленте» в пресс-службе ДГИ.
Когда включенный в перечень участок выставлен на торги, подробную информацию о месте, дате, условиях продажи и участии в торгах можно найти на сайте www.torgi.gov.ru и на Инвестиционном портале Москвы.