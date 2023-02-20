«В ходе торгов цена может взлететь в четыре раза». Как купить землю под строительство дома в Москве и сколько это стоит

«Я слежу за аукционами. На последнем игралась Лыткаринская, 29 и было владение на Красковской улице, семь соток. Стартовая цена была в районе четырех с половиной миллионов рублей, а ушел участок почти за 19 миллионов. Так что, бывает, и в четыре раза цена взлетает в ходе торгов. А эти семь соток человек размежует на две части, построит там два дома и будет их продавать миллионов по 30-35 с земельным участком».

«Оформление заняло месяца полтора»

Дмитрий Янин в октябре 2022 года купил участок на улице Павлика Морозова в Южном Бутово.

На момент покупки земли, говорит Дмитрий, в этом районе продавался всего один участок. Он находился внутри поселка на территории старой Москвы.