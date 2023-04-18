«В Яме можно было пить и вообще творить все, что захочешь». Что стало с самым неформальным местом в столице

И вот этот внутренний зов что-то сделать побудил людей на многие поступки. Почему места ближе к центру всегда были заняты? Потому что если ты был в центре Ямы — ты был в центре действия.

И началось... Возникла традиция выставлять там выпитые бутылки в линию и так же выставлять на показ себя.

Ты можешь выпивать, и тебе никто ничего не говорит

В Яме не только пили, там происходили самые разные события — музыкальные концерты, мастер-классы. Начало формироваться общественное пространство. Задача таких мест — сделать так, чтобы там находили способ коммуникации люди с разным статусом, из разных миров и социальных уровней. Предполагается, что здесь люди могут найти компромисс, договориться.

На формат происходившего в Яме и яркие события, которые там случались, конечно же, влияло то, что там можно было пить алкоголь. Это был нонсенс: ты находишься в общественном месте, но скрыт в Яме. Ты можешь выпивать, и никто ничего тебе об этом не говорит. Даже если мимо проезжают сотрудники госорганов, они тебя не замечают.