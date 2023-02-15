«Все началось со Шварценеггера». Зачем Никас Сафронов расписывает стены столичных домов?

«Что-то убрал, что-то оставил»

Пару лет назад директор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил мне написать портреты Гайдая, Дунаевского и Тарковского. Конечно, я согласился. Написал еще и сюжеты из их самых известных фильмов. Но Карен Георгиевич сказал, что это отвлекает зрителя, так что на фресках остались только лица.

Образы в цвете я делал с черно-белых фотографий. Что-то убрал, что-то оставил, сделал наиболее выразительные и узнаваемые ракурсы.