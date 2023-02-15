«Все началось со Шварценеггера». Зачем Никас Сафронов расписывает стены столичных домов?
Художник Никас Сафронов уже третий сезон подряд создает в Москве и Петербурге объекты стрит-арта. В столице можно увидеть его фрески с портретами Иосифа Бродского, Андрея Тарковского, Леонида Гайдая и Исаака Дунаевского. Как стрит-арт меняет отношение к самым обычным зданиям, как переносить живописные портреты на московские стены и где их можно увидеть? Об этом и многом другом художник рассказал «Мосленте». Ниже — его монолог.
«Что-то убрал, что-то оставил»
Пару лет назад директор «Мосфильма» Карен Шахназаров предложил мне написать портреты Гайдая, Дунаевского и Тарковского. Конечно, я согласился. Написал еще и сюжеты из их самых известных фильмов. Но Карен Георгиевич сказал, что это отвлекает зрителя, так что на фресках остались только лица.
Образы в цвете я делал с черно-белых фотографий. Что-то убрал, что-то оставил, сделал наиболее выразительные и узнаваемые ракурсы.
Фото: Из личного архива Никаса Сафронова
Еще я написал портрет Сергея Бондарчука, и он появится во ВГИКе. Сейчас обсуждается, где его разместить. Скорее всего, место для него найдется возле кабинета, где работал режиссер.
«Гарантия на такие фрески — 80-100 лет»
На «Мосфильме» есть улицы Тарковского, Гайдая, Дунаевского и Бондарчука. И, когда на зданиях появляются портреты, это как бы завершает проект, делает его целостным.
Фото: Из личного архива Никаса Сафронова
Когда мы их создавали, появилась технология — фреска, которая не стирается. Краски из баллончиков держатся года два-три, а фреска может держаться целый век. При этом она сохраняет здание, саму штукатурку.
Техника уникальная. Гарантия на такие фрески — 80-100 лет. Если даже кто-то закрасит их, то смогут прийти люди с ацетоном, стереть свежий слой краски, и изначальная картинка снова полностью восстановится.
Эти фрески придумали ребята, которые создают стрит-арт в Санкт-Петербурге, во главе с художником Олегом Лукьяновым. Они их даже запатентовали.
«Шварценеггера замазали»
Первой фреской, которую мы создавали вместе с ними, был большой портрет Чайковского в Санкт-Петербургской консерватории. Работу разместили в закрытом дворике. Она стала отправной точкой для нашего дальнейшего сотрудничества.
Фото: Из личного архива Никаса Сафронова
Про Олега Лукьянова и его группу я узнал, когда в октябре 2019-го Арнольд Шварценеггер приезжал в Санкт-Петербург. Мне заказывали его портрет с условием, что я сам буду его вручать.
Так что я был в это время в Северной столице и стал свидетелем такой истории: изображение Шварценеггера появилось на здании управления фонтанами в Александровском саду. Его замазали, но потом на том же месте появилось новое — кадр из фильма. Более 3 500 жителей Петербурга проголосовали, чтобы на фасаде остался портрет актера, но первый, закрашенный
Я нашел тогда Олега, мы познакомились, пообщались. Он рассказал, что у него есть планы на зданиях в Москве и Петербурге сделать изображения моих картин. Это повысит интерес и к моему творчеству, и к творчеству людей, чьи портреты появляются в городе.
Так и началась вся наша история. Они делают это бесплатно, ради своего имени, популярности. Они раскручивают свой проект. Я тоже делаю это бесплатно. Все — на благо города.
Арнольд Шварценеггер получает в подарок свой портрет от художника Никаса Сафронова на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
«Начинают свидания назначать»
Конечно, приятно, что на зданиях появляются именно мои картины, особенно, если их размещают на знаковых объектах. Например, в августе 2020 года ребята сделали четырехметровую работу на котельной, где когда-то работал Виктор Цой. Само по себе здание, его архитектура, интереса не представляет, но появился портрет Цоя, и котельная стала ценным культурным объектом.
То же самое произошло со зданием в Аптекарском огороде Ботанического сада МГУ на проспекте Мира, на стенах которого теперь есть фреска с портретом Иосифа Бродского. Помимо, собственно, лица, я вывел рядом и его стихи.
Портрет Виктора Цоя работы Никаса Сафронова, перенесенный на фреску котельной Цоя в Санкт-Петербурге
Фото: Из личного архива Никаса Сафронова
Я вспоминаю одну историю, которую рассказывал Никулин. Это было начало 1980-х. Он ехал в понедельник с дачи. Настроение у всех паршивое, осень, слякоть, грязь. Но мимо прошел мужик в фуфайке, и все стали улыбаться. Дело в том, что на фуфайке у мужика было написано «дубленка».
Когда на простом доме, неинтересном, невкусном, появляется что-то художественное, это сразу вызывает интерес и уважение
Уже не обращаешь внимание на недостатки здания. В наши дни на хрущевках делают арт-объекты, и за счет этого они преображаются. Люди уже запоминают такой дом «в лицо». Начинают рядом свидания назначать. Это удобно для всех, даже для почтальонов.
Специальный фотоаппарат и авторский контроль
К портретам я отношусь очень серьезно, понимая масштаб людей, чьи образы пишу. Работаю очень внимательно, с глубоким уважением. Оригиналы чаще всего остаются у меня. Они небольшие — 40 на 50 или 50 на 60 сантиметров.
Наши уличные художники потом снимают их с помощью специального аппарата с очень детальным разрешением. При увеличении таких фотографий видишь не пиксели, а мазки художника. Это позволяет достойно воспроизвести рисунок.
Когда портрет переносят на фасад, я контролирую ход работы и сам проверяю качество. Например, могу что-то поправить или дорисовать.
Никас Сафронов (справа) и Олег Лукьянов представляют фреску с изображением Иосифа Бродского в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
«Вопрос обсуждается с мэром»
Следующий наш с Олегом Лукьяновым проект планируется для Иркутска. Он будет посвящен Леониду Гайдаю. В этом году режиссеру исполнилось бы 100 лет. Также сейчас прорабатываем вопрос с фондом Рахманинова. В этом году отмечается 150-летие композитора. Его портрет я уже написал.
В Нижнем Новгороде появится портрет Римского-Корсакова, а также, думаю, и фрески с картинами, которые я писал для оперы «Нижегородцы».
В Омске я написал 46 спортсменов, чемпионов мира, например, Тихонова, Карелина. Их портреты не останутся только в музеях, но и появятся на нескольких зданиях в городе. Сейчас этот вопрос обсуждается с мэром.
Есть планы сделать что-то интересное и в других странах. К примеру, существует идея украсить портретом Дягилева стену одного из зданий в Париже. Его портрет уже готов.