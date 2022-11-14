«Выше только любовь». Где в столице подняться на крышу, чтобы увидеть город с высоты, и сколько это стоит

Крыши ЖК и торговых центров

Крыши всегда меня очень вдохновляли, в любом городе. Мы привыкли гулять по улицам, по паркам, а если подняться и посмотреть вокруг с высоты, открываются совершенно новые ракурсы и горизонты. И та же Москва воспринимается по-новому.

Был период, когда я работала на Покровке, и для сотрудников у нас был открыт выход на крышу. Я постоянно выходила и любовалась сверху Покровкой, Маросейкой.

В Хамовниках у меня квартира на верхнем этаже, и рядышком дверь, за которой лестница к выходу на крышу. Я договорилась, получила ключи, стала туда выходить по возможности. И так постепенно поняла, что в целом, гуляя по Москве, неплохо куда-то забираться, чтобы смотреть на виды с высоты. Хоть с зубчатой стены Новодевичьего монастыря, хоть с крыш или смотровых площадок.