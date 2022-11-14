«Выше только любовь». Где в столице подняться на крышу, чтобы увидеть город с высоты, и сколько это стоит
Когда смотришь на город с высоты, открываешь его для себя заново. Небоскребы Сити, сталинские высотки, крыши стадионов и промзон — есть полтора десятка уникальных смотровых площадок, откуда открываются потрясающие виды на Москву. На одни можно попасть, просто зайдя с улицы и поговорив с охраной, на другие пускают только со специально организованной экскурсией, третьи отданы ресторанам, так что побывать там можно по цене чашки кофе. Как забраться на самые интересные столичные крыши, «Мосленте» рассказала основательница проекта «Крыши и выше» Инна Скрыпкина.
Крыши ЖК и торговых центров
Крыши всегда меня очень вдохновляли, в любом городе. Мы привыкли гулять по улицам, по паркам, а если подняться и посмотреть вокруг с высоты, открываются совершенно новые ракурсы и горизонты. И та же Москва воспринимается по-новому.
Был период, когда я работала на Покровке, и для сотрудников у нас был открыт выход на крышу. Я постоянно выходила и любовалась сверху Покровкой, Маросейкой.
В Хамовниках у меня квартира на верхнем этаже, и рядышком дверь, за которой лестница к выходу на крышу. Я договорилась, получила ключи, стала туда выходить по возможности. И так постепенно поняла, что в целом, гуляя по Москве, неплохо куда-то забираться, чтобы смотреть на виды с высоты. Хоть с зубчатой стены Новодевичьего монастыря, хоть с крыш или смотровых площадок.
Вид со смотровой площадки Российской академии наук
Фото: Предоставлено проектом «Крыши и выше»
Если перед вами простор, а дома и стены не перекрывают обзор, вы и видеть, и мыслить начинаете шире. Возникает объем и ощущение полета, подъем. Лично для меня возможность обозревать город с нового ракурса — всегда источник вдохновения.
Я знаю, что в Питере тема экскурсий по крышам даже более популярна, чем в Москве, но к своему собственному удивлению, так на них и не побывала. Тем не менее, у меня возникло желание сделать что-то подобное в столице.
У меня было вдохновение, и я хотела это показать: сначала с друзьями делилась, а потом все переросло в проект. Первые мероприятия у нас были на тех площадках-крышах, которые мы сами находили. Это были оборудованные крыши ЖК и торговых центров.
Гостиницы «Новотель» на «Новослободской» и «Киевской»
350-500 рублей (цена напитка)
Очень частый вопрос — где в Москве подняться на крышу, и желательно, чтобы это было бесплатно. К моему удивлению совсем бесплатных крыш в городе нет. Бесплатная — только смотровая площадка напротив МГУ.
Вид на Сити с гостиницы «Новотель»
Фото: Предоставлено проектом «Крыши и выше»
Вход на смотровую «Детского мира» изначально был бесплатным и общедоступным, потом его сделали за 70, а позже — за 150 рублей. Так что постепенно эту площадку коммерциализировали.
Другие общедоступные, бюджетные варианты, о которых мало кто знает, — это «Новотели» в Москве. Два из них сделали себе крышу, оборудованный вход. Вы можете туда подняться даже без экскурсий. Расположены они на «Новослободской» и «Киевской», в нескольких минутах от метро.
И не обязательно быть постояльцем. Вы можете зайти, как гость, сказать, что хотите выпить лимонад или коктейль на крыше, и охранник покажет лифт, на котором туда можно подняться. Берете напиток и любуетесь видами.
«Красный октябрь»
1200 рублей (цена экскурсии)
Вид на Москвареку с крыши на «Красном октябре»
Фото: Предоставлено проектом «Крыши и выше»
Очень много вариантов крыш на «Красном октябре». Там есть и заведения, где мы проводим концерты. Например, у ресторана Fantomas rooftop она открытая, а у «Крыма» — застекленная.
Еще там есть кальянная, плюс сдаются несколько лофтов. Так что вариантов попасть на крышу бывшей кондитерской фабрики много. Вид открывается на Москва-реку и Петра I, который, кстати, многим не нравится.
Крыша стадиона «Лужники»
1500 рублей (цена экскурсии)
Вид на Сити с крыши стадиона «Лужники»
Фото: Предоставлено проектом «Крыши и выше»
Самая большая крыша в России — это крыша стадиона «Лужники», маршрут по ней — около километра. Все безопасно, вы гуляете в каске, пристегнутые карабином.
Вид на реку, деревья, МГУ рядышком, как на ладони. Вы смотрите на центр, видите Сити. Эта крыша — только экскурсионная. Работает до зимы, скоро закрывается.
Помимо самой большой крыши там еще есть, на что посмотреть на территории. В программу экскурсии входит посещение раздевалок футболистов, вы выходите к газону. По нему, правда, погулять не дают, потому что он один из самых дорогих в мире.
Высотка на «Баррикадной», гостиница «Украина» и «МГУ»
350 рублей (цена напитка)
Здание МГУ
Фото : Андрей Никитин/Коммерсантъ
Крыша высотки «Украина», кроме зимы, открыта в любое время года, когда нет урагана или гололедицы. Можно подняться наверх, в «Мерседес бар», и заказав напиток, побывать на смотровой. Также, как вариант, есть экскурсия по этому зданию, которая в конце выходит на крышу.
До ковида можно было ходить и в МГУ, в расположенный наверху, под шпилем, «Музей землеведения», откуда выпускают на смотровую. Она там невероятная, немного уступает только самым центровым.
Сейчас «Музей землеведения» открывают нечасто, а смотровую и совсем редко. Надо отслеживать этот момент, может, будут обновления, после которых ее начтут открывать, как раньше.
И сам музей очень достойный, например, в нем выставляется серьезная коллекция метеоритов. Если бы туда был попроще доступ, все с удовольствием в него ходили бы.
Невероятная смотровая есть и в высотке на «Баррикадной». Здание тщательно ото всех обороняется, там строгие консьержи, и если вы не жилец или не идете в гости к жильцу, ни одна мышь не просочится мимо их всевидящего ока.
Но здесь сдается пентхаус «Башня». До недавнего времени его можно было найти на Airbnb, а сейчас — на ЦИАН. Из окошка этой квартиры можно выйти на смотровую. По сути, это единственный способ туда попасть. Либо надо быть сотрудником ФСО или ФСБ, которые сидят в высотке. Общеизвестный факт — исторически в ней сидели и до сих пор сидят службы.
«Золотые мозги», смотровая РАН
2500 рублей (стоимость экскурсии)
Смотровая площадка под «Золотыми мозгами» на здании президиума РАН
Фото: Предоставлено проектом «Крыши и выше»
Смотровая Российской академии наук менее доступна, туда можно попасть только с экскурсией.
Очень интересно и само здание РАН, приятно видеть, что сейчас озаботились его реставрацией. В плане техники оно изначально было прорывом для своего времени, и у них там до сих пор все системы работают. В здании президиума РАН, в народе известном как «Золотые мозги», до сих пор действует еще советская вентиляция, раздвигающаяся сцена и даже единая система пылеудаления, какая была и в сталинских высотках. Там ее уже нет, а в РАН она все еще функционирует.
Так что в РАН и помимо смотровой есть интересные фишки. Большей частью экскурсия там «теплая» — по зданию.
На смотровой захватывает дух оттого, что вы находитесь прямо под этой конструкцией — «Золотые мозги», которую мы видим со всех точек города. Очень интересно ее рассматривать, когда она прямо над головой. Вокруг нее столько мифов и легенд! Очень много где в здании и на крыше используется пирамида — там это сложно не заметить.
Чтобы разобраться в вопросе, мы не раз пытались расспрашивать сотрудников РАН. Но они ничего не говорят. Отвечают: «Если вам хочется, чтобы это была мистика, пусть будет мистика». А на вопрос о функционале смеются и ничего не рассказывают. Они много чего не рассказывают. РАН активно функционирует, и у него очень сильная система безопасности. Может быть как раз по этой причине ничего и не говорят — не рассекречивают всего, что в здании есть.
«Выше только любовь» в башне «Око»
1800 рублей (стоимость посещения)
Вид со смотровой площадки башни «Око»
Фото: Антон Белицкий/Коммерсантъ
В Сити я бы рекомендовала смотровую башни «Око» — «Выше только любовь». Если Лужники — самая масштабная крыша России, то смотровая башни Око — самая высокая не только в России, но и в Европе. И если в соседней башне Федерация сделали закрытую смотровую, панорамный зал, то здесь она открытая, это тоже интересно. Она находится на уровне 364 метров над землей.
Крыша павильона «Рабочий и колхозница»
800 рублей (стоимость посещения)
Павильон «Рабочий и колхозница»
Фото: Георгий Розов / Коммерсантъ
Вход на крышу павильона «Рабочий и колхозница» тоже платный. Когда мы делали там концерты, он стоил порядка 800 рублей.
Крыша арки центрального входа в Парке Горького тоже в общем доступе. Попасть туда можно, купив билет в расположенный в арке музей.
Иглу бары
1500 рублей в час (стоимость аренды)
Еще из необычного — иглу бары. Это такие капсулы-шарики на крышах, их достаточно много. Очень простая конструкция, делают как в Англии, так и у нас.
Арендовать капсулу можно в любое время года, зимой они обогреваются. Посидеть там — это еще одна возможность побывать на крыше. Они есть в разных районах: в Басманном, в районе Красносельской, на ВДНХ и так далее, площадок пять по городу. Обычно такие капсулы арендуют, чтобы что-то отпраздновать, устроить мальчишник, девичник, или провести время вдвоем.
Рестораны в «Президент-отеле» и «Ритц-Карлтоне»
350-500 рублей (цена напитка)
Виды Москвы из ресторана на крыше гостинице Ритц-Карлтон. Высотка на Котельнической набережной и Государственный Исторический музей
Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ
Отдельно хочу сказать про рестораны. В «О2 lounge» в гостинице «Ритц-Карлтон», шикарный выход с видом на центр, на Кремль.
Из ресторана «Сахалин» видна вся Смоленка и Сити. Есть целый список видовых ресторанов Москвы: «Белый кролик» и так далее.
Чтобы насладиться видами, надо быть гостем ресторана. Если вы идете туда пообедать или поужинать, где-то 2500 будет средний чек. Но можно просто заказать кофе или напиток на баре.
Еще одна малоизвестная крыша — в «Президент-отеле» на Якиманке. Попасть туда может каждый, если знает, как. Наверху там находится ресторанчик, и на пропускной на территорию отеля можно сказать, что вы идете туда. Может, стоит заранее позвонить, забронировать столик. Серьезной предоплаты нет, и при желании так же, как и в других ресторанах, можно ограничиться чашкой чая или кофе.
Там невероятная смотровая, мало откуда открывается такой красивый вид на «Красный Октябрь» и территорию Болотной.
На Останкинской башне ресторан давно закрыт. Сама башня после ковида уже несколько раз открывалась — закрывалась. Там все было очень неудобно, и в какой-то момент мы перестали уточнять, открыта она или снова закрылась.
Мастерские художников
Доходный дом страхового общества "Россия". На первом плане — памятник инженеру Владимиру Шухову
Фото: Александр Зеликов/ТАСС
Кстати, в уникальных домах на верхних этажах часто бывают мастерские художников. Например, в доме Нирнзее в Большом Гнездниковском переулке, в доме холостяков рядом с Пушкинской площадью. Там еще до революции и в первые советские годы была первая обитаемая крыша в Москве, но сейчас вход на нее закрыт.
В башенке известного дома Жиолтовского на Смоленской площади тоже обитает художник.
В доме страхового общества «Россия» на Чистых прудах все верхние этажи — это мастерские художников. Если с кем-то из них подружиться или найти контакт, можно попасть в мастерскую. В части из них есть выходы на крышу. Художники не очень охотно на это соглашаются, но иногда пускают к себе.
На крыши жилых домов можно подниматься, когда там идет ремонт, ходят рабочие. В принципе, можно в ЖЭК-е получить ключ от крыши дома, в котором вы живете. Но раздавать их жильцам они не обязаны, это как договоритесь. Большое значение тут играет фактор везения.
Мослента благодарит проект «Крыши и выше» за предоставленные материалы.