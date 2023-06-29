«За "Сокольники" я боялась больше всего». История москвички, проектирующей столичное метро
Уже 40 лет Татьяна Мазаник проектирует станции Московского метро. Начинала как конструктор, но быстро выросла до главного инженера проекта АО «Метрогипротранс», среди работ ее команды — красивейшие станции Большой кольцевой линии. Насколько сложно было работать в «Сокольниках», когда там строили станцию БКЛ, почему заминаются уже проверенные экспертизой проекты линий метро и где уходили под землю целые здания — об этом и многом другом Татьяна рассказала «Мосленте». Ниже — ее монолог.
Про отношение к станциям
К сожалению, станции строятся очень долго. Ты с самого начала на объекте, приходишь туда, знаешь, какой это кусок земли, какая там сложная геология. Пять лет на этом месте бьешься, а потом — пуск. Все рукоплещут, красота — ленточку разрезали, поезд поехал. И буквально завтра эта станция уже не твоя.
Одна моя подруга недавно уволилась, пошла внуков воспитывать. Мы встречаемся, и она говорит: «Ты не представляешь, как изменился мой взгляд на вещи. Я еду по Москве и понимаю — это же мы делали, это же моя станция!»
Когда отстраняешься от работы, начинаешь иначе видеть эти объекты. У меня такого еще не произошло, у меня хозяйское к ним отношение. Вижу, бабушка какая-нибудь идет близко к краю платформы, подойду, скажу: «Женщина, что вы здесь идете? Это же опасно». Или вижу, стоит молодой человек, ковыряет ключом стык мраморных плит на стене. Естественно, я подхожу и строго спрашиваю: «Что ты здесь портишь»?
Про выбор профессии
Когда я училась в школе и металась, решая, кем стать, это было ужасно. Потому что и то хотелось, и другое, и третье. Мне тогда учительница по математике посоветовала: «Тань, такой хороший Ленинградский институт железнодорожный». Я даже обиделась. Мне — в железнодорожный? Мне, такой замечательной?
Я тогда думала, что пойду в гидрометеорологический, буду погоду определять. Потому что любила физику, и мне это казалось более интересным. Но потом подружки сказали: «Что ты? Такое некрасивое замызганное здание этого гидрометеорологического института! А в ЛИИЖТе — мраморные лестницы, он во дворце расположен». И мы побежали туда.
Весь первый курс я думала: мне нужно что-то другое, но так и осталась. А потом распределение, никуда не денешься. И я попала в институт «Метрогипротранс», который проектирует метро.
Как это было скучно! Было совершенно не ясно, что от тебя хотят — тоска... Я сидела на седьмом этаже и печально смотрела в офисное окошко. Подружки говорили: «Вот так с утра пришла и весь день там сидишь? Как ты можешь? Куда тебе девать энергию?» Но потом пошла первая станция.
А дальше понеслось, и не было уже времени задуматься или пробовать поменять профессию. Такой пошел ритм проектирования и строительства метро!
Про «Третьяковскую»
Первая моя станция — «Третьяковская». Мы еще малыми детьми были, и наша руководительница, Алла Григорьевна Чернякова, брала на себя всю ответственность. Что мы могли? Исполнять ее задания.
У «Третьяковской» в месте пересадки на «Новокузнецкую» надо было соединить общий вестибюль. Помню, наши старшие товарищи придумали, как это осуществить, а мы делали расчеты. Считать мы умели, и это было необыкновенно интересно — создавать целый комплекс.
Когда мы пытались заскучать и заводили разговоры про то, что, может быть, лучше возводить мосты, Алла Григорьевна говорила: «Девочки, вы даже не представляете, в мостах каждый делает одну деталь. Ты всю жизнь проектируешь либо устои, либо пролеты, первый тип — одной стандартной длины, и второй тип — другой. А у нас — целый комплекс, станция. Огромное сооружение».
Там же помимо того, что видят пассажиры, много помещений, о которых знают только специалисты. Все это находится на глубине, где гидрогеологические условия каждый раз разные. С такой работой у тебя каждый день что-то новое.
Смешно смотреть, когда в кино показывают проектное бюро, где все покрылось пылью и сотрудники только папки с места на место перекладывают. Не знаю, может в СССР и были НИИ, которые исследовали неизвестно что. А у нас было живое дело: одновременно идет стройка, что-то доделывается. И к тебе приезжают строители, и ты ездишь на объект, смотришь. Молодым скучно просто так сидеть, мы всегда с удовольствием туда бежали. И только там все можно было понять, потому что сложно этот огромный объем представить себе на бумаге.
Про живой интерес
Благодаря этому я и осталась на месте, несмотря на свои стремления перейти в более гуманитарные области. Живой интерес в работе всегда был. Ты только делаешь расчеты, а на стройке уже намечена площадка. Уже либо раскапывают котлован, либо сооружается шахта, чтобы опуститься под землю.
И дальше пять лет, как правило, станция строится. Вы представляете, что это такое? Ты там знаешь все-все-все, каждую деталь. К моменту пуска тебе это надоедает страшно, и уже хочется делать что-то другое.
Как стать главным инженером
Когда я начала работать, меня определили в конструкторский отдел. Старшие товарищи нас учили, что в наземном сооружении самый главный — архитектор, все под него строят. А под землей, так как там все очень опасно и сложно, самый главный — инженер-конструктор.
Сначала придумывается и прокладывается трасса, по ней изучается геология и ее влияние. Делается расчет, условно говоря, стен. У нас это называется «подземные сооружения и их обделка». Создается конструкция архитектуры — эта работа идет непрерывно, потому что одно согласовывается с другим
Я долго работала в конструкторском отделе, а, когда начала проектировать Внуковский тоннель, меня назначили главным инженером проекта. Это специалист, который все по проекту собирает, в голове держит и за все отвечает под роспись.
Приходится вникать, отвечать за все разделы, волей-неволей во всем разбираться. Потому что из раза в раз приходишь на совещание, а там 40 строителей, и все их вопросы — к тебе.
Про Большую кольцевую линию
Раньше существовало несколько структур, которые проектировали метро. Сейчас основная — «Мосинжпроект». А все предыдущие 90 лет его проектировал «Метрогипротранс», и проектировать Большую кольцевую линию начинали мы.
Всем известно, что с 1970-х существовал маленький участок БКЛ на юге. Потом на северном участке было шесть станций, среди них — «Деловой центр», «Петровский парк». Их тоже проектировал наш институт. Челноком, как у нас говорят, поезд ходил, пока не построили западный участок, который проектировал уже «Мосинжпроект».
Мне достался участок с тремя станциями, от «Савеловской» до «Электрозаводской» — «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники».
Наверное, сложнее всего было примкнуть и сделать пересадку к станции «Сокольники» мелкого расположения. Она строилась одной из первых в московском метро, в открытом котловане и максимально близко к поверхности. Сверху там буквально два метра.
Под станцией надо было пройти щитом — задача безумно сложная. Это можно делать, только когда у тебя большой опыт и ты представляешь себе весь цикл работ. Было тревожно, потому что рядом — дома, а котлован огромный, глубокий. А иначе как пройти под станцией и выйти на поверхность?
А на «Сокольниках» к ближайшему дому пристроен стеклянный павильон, там раньше велосипеды продавались. И изначально по проекту был задуман его снос. Потому что очень близко, мы думали — начнем строить, он затрещит, и его разберут. Но не затрещал, настолько качественно все было сделано. Хотя там столько было сложностей — место низкое и высоко вода, она почти вровень с землей, так называемая пониженная точка на поверхности. Тем не менее станция БКЛ «Сокольники» с пересадкой, за которую я больше всего боялась, получилась очень хорошо.
А станции «Марьина Роща» и «Рижская» более традиционны для Метростроя. «Марьина Роща» — самая глубокая, там самый длинный наклонный тоннель. Спускаешься на эскалаторе и видишь длинный баннер на стене: «Самый длинный эскалатор Московского метро, 130 метров».
Участок от «Третьяковской» до «Делового центра»
Конечно, самая первая станция — «Третьяковская» — мне запомнилась как никакой другой проект. И вот десять лет назад возникла тема: продлить желтую линию, которая идет до «Третьяковской». Там конечная, и дальше — ничего. А называлась она раньше Калининско-Солнцевская, потому что изначально было задумано соединить этой веткой Перово с Солнцево.
И вот мне выпало проектировать этот участок — от «Третьяковки» до «Делового центра». Я была просто в восторге — это же надо, такое совпадение! Мы с таким энтузиазмом делали проект, он был безумно сложным, потому что это — центр.
Там нет свободного места, а еще в перестройку налепили магазинчиков, палаток. Все это было приватизировано. Места, где можно было расположиться со стройплощадкой, практически не оставалось. Тем не менее все получилось.
И вот оно, счастье — проект прошел экспертизу и в 2013 году строители пришли на стройплощадку. Место очень сложное, с трудом можно было бы построить станцию за пять лет, но руководство города поставило цель — построить за три года. Это было нереально, и проект замялся. Калининскую линию построили, от «Делового центра» протянув ее дальше, а центральный участок так и остался не соединен. Мечтаю, что и эта наша работа когда-нибудь увидит свет.
Про силу команды
В нашей работе особенно важна команда. У коллег бывали случаи, когда они уходили в другую организацию и ничего не могли там сделать, неважно, конструктор это был или архитектор. Настолько все завязаны.
У нас есть очень пожилые сотрудники, которые без работы не могут. Они были молодыми, когда мы пришли. Мы их холим и лелеем, бережем, потому что это — кладезь знаний.
Расскажу случай. Был такой период в проектировании метро, когда задумывались вторые выходы. Мы их проектировали для «Белорусской», «ВДНХ» и на «Павелецкой». Начали проектировать, уже стали рисовать, и тут кто-то умный догадался собрать стариков. Они пришли, некоторые — еле-еле. И только с их помощью мы поняли, что в ту сторону, куда мы задумали выход, идти нельзя. Там в свое время был какой-то вывал, все залили бетоном, с поверхности провалилось здание. На том месте, куда все ушло, сейчас стоит поликлиника. Так что после этого совета мы быстренько свернулись и туда не пошли. А не было бы наших стариков, неизвестно, чем бы дело закончилось.