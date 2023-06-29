«За "Сокольники" я боялась больше всего». История москвички, проектирующей столичное метро

Когда отстраняешься от работы, начинаешь иначе видеть эти объекты. У меня такого еще не произошло, у меня хозяйское к ним отношение. Вижу, бабушка какая-нибудь идет близко к краю платформы, подойду, скажу: «Женщина, что вы здесь идете? Это же опасно». Или вижу, стоит молодой человек, ковыряет ключом стык мраморных плит на стене. Естественно, я подхожу и строго спрашиваю: «Что ты здесь портишь»?

Про выбор профессии

Когда я училась в школе и металась, решая, кем стать, это было ужасно. Потому что и то хотелось, и другое, и третье. Мне тогда учительница по математике посоветовала: «Тань, такой хороший Ленинградский институт железнодорожный». Я даже обиделась. Мне — в железнодорожный? Мне, такой замечательной?

Я тогда думала, что пойду в гидрометеорологический, буду погоду определять. Потому что любила физику, и мне это казалось более интересным. Но потом подружки сказали: «Что ты? Такое некрасивое замызганное здание этого гидрометеорологического института! А в ЛИИЖТе — мраморные лестницы, он во дворце расположен». И мы побежали туда.