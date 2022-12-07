«Забегаловка, каких сейчас уже нет». Почему появились, как работали и куда исчезли знаменитые московские рюмочные

Есть мнение, что инициатором появления рюмочных в СССР была министр культуры Фурцева, но когда я готовил книгу, то не нашел этому документальных подтверждений. Думаю, преувеличение, народная молва. Знали, что Екатерина Алексеевна любит рюмочку пропустить — зафиксировано, что иногда она лишнего себе позволяла. Есть свидетельства, что на худсовет Большого театра Фурцева приходила в подпитии. Министр культуры...

С другой стороны, ее любили — много сделала. А рюмочные появились по всей стране, когда она руководила только Москвой, была вторым секретарем московского горкома партии. Министром культуры СССР Фурцева стала уже позже.