Столичному региону пообещали плюсовую температуру

В столичном регионе в понедельник воздух может прогреться до положительной температуры. Об этом свидетельствуют данные прогноза, опубликованные на сайте Гидрометцентра.

Днем 12 марта в Москве ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса при южном ветре. При этом будет пасмурно, пройдут небольшие осадки. В ночь на вторник температура опустится до 3-5 градусов мороза.

Во вторник и среду дневная температура также перешагнет через нулевую отметку, а с четверга в москву вернется похолодание, с ночными температурами до минус 15 градусов.