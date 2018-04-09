Столичные власти нацелились превзойти прошлогодний велорекорд

Москвичи и гости столицы совершили 320 тысяч поездок на городских велосипедах за две недели открывшегося сезона велопроката. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По утверждению руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, данный показатель в 2,5 раза превышает прошлогодний. Это позволяет сделать прогноз, что в 2018 году столичным велопрокатом воспользуются три миллиона человек против двух миллионов годом ранее.

Шестой сезон велопроката открылся в Москве 26 апреля. Пользователям доступны 4120 велосипедов.