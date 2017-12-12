Столичные власти отчитались о росте турпотока в Москву

Поток туристов в Москву с 2010 года увеличился на 65 процентов. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев.

По его словам, на протяжении нескольких лет в столице прослеживается устойчивый рост показателей индустрии туризма во время рождественских и новогодних праздников. Этого удалось добиться за счет мер по развитию столичной индустрии туризма, а также благодаря насыщенным зимним мероприятиям.

«Положительная динамика подтверждает высокий туристский потенциал проводимых в столице мероприятий. Количество туристов, прибывающих в Москву, по сравнению с 2010 годом увеличилось почти на 65 процентов. В 2016 году столицу посетили 19 миллионов гостей, а к концу 2017 года эта цифра, как ожидается, достигнет отметки в 21 миллионов», — указал Кондаранцев.