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Бывший командующий армией ДНР нашелся в одиночестве в московском метро

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Пользователь Никита Небылицкий опубликовал в Facebook фотографию из московского метро, на которой запечатлен бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), экс-сотрудник ФСБ России Игорь Гиркин, известный как Игорь Стрелков.

На снимке мужчина запечатлен сидящим в одиночестве в новом вагоне столичной подземки.

«Едет брать Киевскую», — пошутил Небылицкий, напоминая об участии Стрелкова в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины и его призывах «взять Киев».

Стрелков — один из активных участников конфликта в Донбассе, эскалация которого произошла, по его же признанию, из-за его действий. Он руководил ополчением в Славянске Донецкой области, после чего украинские власти впервые объявили о проведении в регионе антитеррористической операции. Впоследствии был министром обороны ДНР и командующим армией непризнанной республики, а также одним из идеологов Новороссии. Он находится под персональными санкциями Евросоюза и США, власти Украины считают его террористом. В России Стрелков, бывший военнослужащий и отставной полковник ФСБ, имеет статус военного пенсионера, часто выступает экспертом на радио и в медиа.

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