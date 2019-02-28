Строительство метро до Мытищ вновь отложили

Продление метро в сторону Мытищ планируется начать не ранее 2023 года. Об этом «Российской газете» рассказал заммэра столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, строительство станции «Челобитьево» не является приоритетной задачей. В случае ее ввода в эксплуатацию увеличится нагрузка на линию, которая идет от «Медведково».

В ближайшие пять лет в Москве запланирована прокладка 135 километров метро и 58 новых станций. В частности, строительство Большой кольцевой линии планируется завершить до конца 2022 года. Она станет самой длинной кольцевой линией метро в мире. Хуснуллин отметил, что к 2023 году московское метро удвоится по сравнению с 2011 годом.

Ранее сообщалось, что помимо Мытищ, московское метро может дойти до Троицка.