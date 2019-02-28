Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Строительство метро до Мытищ вновь отложили

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Продление метро в сторону Мытищ планируется начать не ранее 2023 года. Об этом «Российской газете» рассказал заммэра столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, строительство станции «Челобитьево» не является приоритетной задачей. В случае ее ввода в эксплуатацию увеличится нагрузка на линию, которая идет от «Медведково».

В ближайшие пять лет в Москве запланирована прокладка 135 километров метро и 58 новых станций. В частности, строительство Большой кольцевой линии планируется завершить до конца 2022 года. Она станет самой длинной кольцевой линией метро в мире. Хуснуллин отметил, что к 2023 году московское метро удвоится по сравнению с 2011 годом.

Ранее сообщалось, что помимо Мытищ, московское метро может дойти до Троицка.

Читайте также
Самое читаемое
«Ушло время, когда татарская речь здесь звучала на улицах»
Они пришли в Москву давно, построили мечети и были повсюду
28 февраля
«Символом веры становится скорость»
ЧТЕНИЕ: Как современные технологии меняют общественное пространство в городах
2 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter