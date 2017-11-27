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Строительство новых станций метро в центре Москвы отложили

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Проекты новых станций метро, которые должны были появиться в центре Москвы, временно отложены. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, пишет «Российская газета».

По его словам, к вопросу постройки станций желтой ветки «Плющиха», «Волхонка» и «Дорогомиловская» решено вернуться после 2020 года. Это связано с тем, что транспортная доступность центра сейчас в порядке, а строительство станций глубокого заложения крайне сложна. Таким образом задачу по соединению двух частей Калининско-Солнцевской линии отнесли на более поздний срок, сейчас приоритетом считается строительство второго кольца подземки.

В то же время, как передает ТАСС, Хуснуллин рассказал, что в первом квартале 2018 года предполагается запустить движение по новому участку желтой ветки от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». «Ведутся пуско-наладочные и монтажные работы, (...) осталось достроить стеклянный переход через Мичуринский проспект. В январе мы начнем обкатку, будет обживать станцию, надеюсь, что в первом квартале поедем с пассажирами» , — отметил он.

В ноябре сообщалось, что в столице планируют создать новую ветку наземного метро. Она образуется после соединения Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги с помощью так называемого сквозного диаметра.

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