Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Свадьбу в Москве отпраздновали стрельбой

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В районе дома 100 по Щелковскому шоссе участники свадебного кортежа стреляют в воздух, кортеж движется по направлению к центру», — рассказал собеседник агентства. Также он уточнил, что номера машин, из которых доносилась стрельба, зарегистрированы в одной из стран СНГ.

Летом 2017 года главный механик «Дорсервиса» перекрыл дорогу в подмосковном Видном ради свадьбы соседа. Проезд был закрыт, пока шел выкуп невесты. Все это время другим водителям приходилось разворачиваться и искать пути объезда.

Читайте также
Самое читаемое
«Три года назад у меня началось обострение»
Уходящая натура глазами московского художника-скетчера
15 октября
«Мы стоим выше людей готики»
Его звали Адольфом. Он был резок и радикален. Но это не Гитлер
16 октября
«Реальность прекрасна своими изъянами»
Столичная художница нашла красоту в листовках, флаерах и столбах
19 октября
«Здесь можно долго стоять, ждать, когда кассирши обо всем поговорят»
Японский журналист о водке, блинах и русской пунктуальности
18 октября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter