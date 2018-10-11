Свадьбу в Москве отпраздновали стрельбой

Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В районе дома 100 по Щелковскому шоссе участники свадебного кортежа стреляют в воздух, кортеж движется по направлению к центру», — рассказал собеседник агентства. Также он уточнил, что номера машин, из которых доносилась стрельба, зарегистрированы в одной из стран СНГ.

Летом 2017 года главный механик «Дорсервиса» перекрыл дорогу в подмосковном Видном ради свадьбы соседа. Проезд был закрыт, пока шел выкуп невесты. Все это время другим водителям приходилось разворачиваться и искать пути объезда.