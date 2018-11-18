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В Марьино заплыл черный лебедь

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Фото: VeraA / Pikabu

Пользователь Pikabu под ником VeraA опубликовала фотографию, на которой запечатлен черный лебедь, плавающий в реке в районе Парка 850-летия Москвы в Марьино.

«Колец на лапках вроде не видно. С виду здоров», — пишет она, спрашивая, нужно ли сообщить об этом специалистам. Другие юзеры предположили, что птица находится «там не первый день».

В европейских и североамериканских широтах черных лебедей иногда содержат в парках и заповедниках. Эта птица предпочитает неглубокие водоемы с пресной водой. Вне брачных периодов ее иногда можно встретить и у берегов рек.

16 ноября в сети появилось видео с лисой, которая покорно ждала прибытие поезда в столичном метро.

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