В Марьино заплыл черный лебедь

Пользователь Pikabu под ником VeraA опубликовала фотографию, на которой запечатлен черный лебедь, плавающий в реке в районе Парка 850-летия Москвы в Марьино.

«Колец на лапках вроде не видно. С виду здоров», — пишет она, спрашивая, нужно ли сообщить об этом специалистам. Другие юзеры предположили, что птица находится «там не первый день».

В европейских и североамериканских широтах черных лебедей иногда содержат в парках и заповедниках. Эта птица предпочитает неглубокие водоемы с пресной водой. Вне брачных периодов ее иногда можно встретить и у берегов рек.

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