Названы самые популярные машины Москвы

Аналитическое агентство «Автостат» определило самые популярные легковые автомобили на московском рынке.

Первенство сохранил прежний лидер — KIA Rio. В 2018 году обладателями такой машины стали 13,5 тысячи горожан. Второе место за Volkswagen Polo, который приобрели почти 12 тысяч москвичей. Третью и четвертую строчки заняли Hyundai Solaris и Creta. Пятерку замыкает Skoda Octavia.

Также в десятку рейтинга попали Volkswagen Tiguan, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Renault Kaptur.

Эксперты агентства отмечают, что в последние месяцы 2018-го наиболее популярной машиной для москвичей, несмотря на лидерство KIA Rio, был Volkswagen Polo.