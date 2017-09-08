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В Москве сформируют список инновационных и энергосберегающих технологий

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В Москве будет сформирован перечень инновационных и энергосберегающих технологий, а также высокотехнологичного оборудования, которые могут быть применены в работе комплекса ЖКХ. Об этом сообщает портал m24.ru со ссылкой на документы департамента топливно-энергетического хозяйства.

Предусмотрено, в частности, проведение поиска отечественных аналогов инновационной продукции с помощью современных on-line технологий, по инновационным технологиям, материалам и техническим решениям, поступившим в департамент.

Будет в режиме реального времени осуществлено сравнение с базой, насчитывающей до 40 тысяч государственных контрактов, а также мониторинг институтов развития и инновационных компаний, как на территории России, так и за рубежом.

Также будет проведен анализ научно-технической литературы и результатов выставок и конференций по этой тематике.

По результатам изысканий будет сформирован перечень инноваций и технологий, которые поспособствуют развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры города, а также позволит улучшить показатели энергосбережения.

Отдельное внимание в ходе этой работы будет уделяться поиску отечественных аналогов.

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