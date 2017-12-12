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Температура в Москве установила рекорд тепла почти за 140 лет

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Температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ в 03:00 17 декабря поднялась до плюс 7,7 градусов, обновив рекордное значение для 17 декабря за всю 138-летнюю историю метеонаблюдений в столице. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Гидрометцентре.

«Температура воздуха днем в субботу поднялась до 4,8 градусов тепла, затем наблюдалось небольшое снижение, однако уже к полуночи воздух прогрелся до 6,5 градусов, а к 03:00 — до 7,7 градусов, что стало максимальным значением для 17 декабря», — сообщили агентству.

Прежний максимум 17 декабря был зафиксирован в 2006 году, когда воздух в Москве прогрелся до 6,1 градуса.

В течение дня воскресенья температура воздуха будет держаться около 5-7 градусов, будут идти дожди. Среднесуточная температура окажется выше климатической нормы на 10-12 градусов. Всего с начала декабря температура воздуха превысила средние многолетние значения примерно на 4,5 градусов.

В ночь на понедельник температура воздуха опустится до 0 градусов, что создаст условия для образования гололедицы. Со среды в столичном регионе ожидаются отрицательные температуры, близкие к климатической норме.

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