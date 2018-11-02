Москвичей с Tesla ублажили еще раз

В Москве установлены более ста зарядных станций для электромобилей. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин, передает РИА Новости.

«Конечно, если будет активность в каршеринге, в такси, которые начнут приобретать электрические машины, они смогут спокойно пользоваться уже действующей инфраструктурой», — отметил чиновник.

Пронин, как сообщает агентство «Москва», также выразил уверенность в том, что популярность электромобилей среди жителей столицы будет только расти. «Тем более что город уже дал преференции на бесплатную парковку в центральной части», — напомнил он.

В 2017 году власти Москвы предоставили владельцам электромобилей некоторые привилегии, писала радиостанция Business FM. Так, в центре города появилось несколько бесплатных парковок для электротранспорта, обычные машины парковаться там не могут. Они расположены на семи улицах неподалеку от зарядных станций: в Глинищевском и Большом Николоворобинском переулках, а также на улицах Малая Дмитровка, Большая Бронная, Бахрушина, Остоженка и Красная Пресня.

По данным «Автостата», на январь 2018-го в Московском регионе насчитывалось 404 электромобиля. Всего в России представлены семь моделей электрокаров, две из них — Tesla Model S и Model X.