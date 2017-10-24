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Точки доступа к Wi-Fi появятся во всех классах столичных школ к 2019 году

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В московских школах к 2019 году беспроводной интернет появится в каждом классе. Об этом рассказал советник руководителя Департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров, его слова приводятся на официальном портале мэра Москвы.

Таким образом столичные власти решили расширить проект «Московская электронная школа». В настоящее время в каждой школе устанавливаются по три точки доступа к Wi-Fi на здание.

Всего данной модернизации подвергнутся 1840 зданий.

«Московская электронная школа» — позволяет использовать электронные дневники, журналы и учебные материалы, а также электронные сценарии уроков. В классах устанавливают интерактивные панели, а каждого учителя обеспечивают рабочим ноутбуком.

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