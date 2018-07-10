Москва запустит еще один вид общественного транспорта

В 2021 году в столице будет запущен регулярный всесезонный речной маршрут общественного транспорта. Об этом заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов, передает ТАСС.

«Высшая школа экономики сделала для нас исследование, мэр [Сергей Собянин] его тоже видел», — уточнил чиновник.

По его словам, пилотный 10-километровый маршрут речных трамваев с семью остановками пройдет от Нижних Мневников до Киевского вокзала. Интервал движения составит от 4 до 6 минут.

Сейчас в Москве существуют такие виды общественного транспорта, как метрополитен (в том числе монорельс), автобусы, троллейбусы, трамваи, электробусы, городские поезда, такси и маршрутные такси.