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Передвижные туалеты в Москве подвергнут реновации

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В столице разработали новый облик для передвижных городских туалетов. Об этом сообщает портал m24.ru со ссылкой на документы Москомархитектуры.

Согласно документации, туалетный модуль нового образца будет занимать почти 10 квадратных метров, а общая площадь внутренних помещений составит порядка 7,5 квадратного метра. Туалет будет состоять из двух кабинок и технического помещения в задней части. В каждой кабинке будут размещаться раковина и сушилка для рук.

Передвижные туалетные модули внешне будут напоминать «золотые туалеты», и для них подобрана более приятная цветовая гамма. Также у них не будет терминала оплаты, что, как отмечается, теоретически снижает риск повреждения кабины из-за вандальных действий.

По данным ведомства, сейчас наиболее обеспечены общественными туалетами районы Центрального, Северного и Северо-Западного округов Москвы.

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