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В автобусах и метро Москвы заметили ажиотаж

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Пассажиропоток в наземном общественном транспорте Москвы и в метро 18 марта вырос на 30 процентов по сравнению с обычным воскресным днем. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного департамента транспорта.

«По состоянию на 18:00 сегодня перевезено 5,6 миллиона пассажиров в метро и наземном городском транспорте», — говорится в сообщении.

18 марта проходят выборы президента России. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщал, что в столице открылось более 3,6 тысячи избирательных участков, они работают с 8:00 до 20:00.

Кроме того, в Москве в воскресенье проводится крупнейшая за всю историю ярмарка. Торговые шале и детские спектакли работают на 1,5 тысячах участков.

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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