В центре Москвы организуют мемориал жертвам пожара в Кемерове

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать в городе мемориал в память о погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом он заявил в ходе заседания президиума правительства города, передает агентство «Москва».

«Прошу совместно с Общественной палатой организовать такое место на Манежной площади. Все необходимые мероприятия провести в короткие сроки, так, чтобы было удобно москвичам прийти возложить цветы и отдать дань памяти погибшим», — сказал он.

Глава города отметил, что с соответствующей просьбой к нему обратился председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Уголовное дело возбуждено по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. Следственный комитет считает приоритетной версией случившегося замыкание электропроводки.