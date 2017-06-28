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В центре Москвы увеличат количество точек доступа к бесплатному уличному Wi-Fi

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В центре столицы планируется увеличить количество точек доступа к бесплатному уличному Wi-Fi. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Наша задача — обеспечить равномерное покрытие улиц внутри Садового кольца сетью городского Wi-Fi. Сейчас мы проводим радиопланирование для определения мест установки дополнительных точек доступа к Wi-Fi таким образом, чтобы в центре Москвы, где аккумулированы все бизнес- и досуговые зоны города, жители и гости столицы могли оставаться в режиме on-line столько, сколько им необходимо», — рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

По его словам, новые точки доступа на территории Садового кольца начнут появляться уже в начале 2018 года.

Сейчас городской Wi-Fi доступен на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках, напоминает портал. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 м. В сети одновременно могут работать до 15 тысяч устройств, а переключение между точками не требует повторной авторизации.

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