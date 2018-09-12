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В центре Москвы водитель Lamborghini повредил четыре автомобиля

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На Новом Арбате в центре Москвы произошло ДТП с участием спорткара Lamborghini и еще четырех автомобилей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД России.

«Примерно в 20:10 в районе дома 36/9 по улице Новый Арбат столкнулись Lamborghini и Audi, после чего одну из машин отбросило на припаркованные автомобили. Всего в ДТП было повреждено пять автомобилей», — уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет.

Владелец одного из пострадавших автомобилей написал в своем Twitter, что спорткар повредил Bentley, Geländewagen и еще «по мелочи». По его словам, Lamborghini была арендованной.

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