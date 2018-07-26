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В Гидрометцентре заявили о кульминации лета в Москве

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Столичный регион всю рабочую неделю будет находиться под влиянием антициклона, который порадует сухой и жаркой погодой. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

«Наступила кульминация лета. Можно в разумных пределах погреться на солнышке, чтобы восполнить запасы витамина D. Также следует помнить об опасности долгого пребывания под прямыми солнечными лучами, и вовремя перейти в тень. Самое время отдохнуть на пляжах, ведь температура воды в реках Московской области 21…24°С», — утверждают синоптики.

По оценке метеорологов, погода начнет меняться к выходным — станет больше облаков, местами пройдут кратковременные дожди. При этом дневная температура не опустится ниже 24 градусов.

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