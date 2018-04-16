В московских аэропортах запретили сидеть на полу и кататься на животных

Московская областная дума приняла поправки к региональному кодексу об административных правонарушениях, которыми регламентируются правила пользования столичными аэропортами Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, штрафы вводятся за засорение территории, загромождение проходов, несоблюдение правил использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов, а также за прослушивание музыки без наушников.

Нарушением также будет считаться «нахождение в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях», а также сидение на полу и размещение багажа на сиденьях.

Помимо этого, под запретом оказалось передвижение по территории аэропортов верхом на животных, гироскутерах, велосипедах и других транспортных средствах, кроме инвалидных колясок.