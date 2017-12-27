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В московском метро запустили третий новогодний поезд

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В московском метрополитене начал курсировать третий поезд, оформленный в праздничных традициях. Об этом сообщает РИА Новости.

Поезд запустили 31 декабря 2017 года на новой станции «Ховрино», его запуск был приурочен к началу работы станции. Главными элементами оформления остались красногрудые снегири, пышные еловые ветви и ажурные снежинки, а внутри состава — мерцающие лампочки и гирлянды. Для создания праздничной атмосферы в новогоднем составе звучат аудиопоздравления.

«В прошлом году мы получили огромное количество положительных отзывов и благодарностей от наших пассажиров, которым понравился новогодний состав, поэтому в канун этого Нового года мы решили также выпустить его на линию. Теперь в московском метро курсируют сразу три новогодних поезда, которые подарят праздничное настроение более чем 2 миллионам пассажиров, — сообщил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

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