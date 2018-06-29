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В Московском зоопарке появился «редкий» Игорь Акинфеев

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Степного орла, вылупившегося месяц назад в Московском зоопарке, назвали Игорем Акинфеевым. Об этом рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, передает портал Mos.ru.

По ее словам, идея назвать птенца в честь футболиста родилась после победы 1 июля российской сборной в матче против Испании на чемпионате мира по футболу. Именную табличку установят на вольере после окончания мундиаля.

Степной орел занесен в Красную книгу России в категории «редкие виды». Эти птицы с молниеносной реакцией и острым зрением ревностно оберегают свое гнездо.

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