В Московском зоопарке появился «редкий» Игорь Акинфеев

Степного орла, вылупившегося месяц назад в Московском зоопарке, назвали Игорем Акинфеевым. Об этом рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, передает портал Mos.ru.

По ее словам, идея назвать птенца в честь футболиста родилась после победы 1 июля российской сборной в матче против Испании на чемпионате мира по футболу. Именную табличку установят на вольере после окончания мундиаля.

Степной орел занесен в Красную книгу России в категории «редкие виды». Эти птицы с молниеносной реакцией и острым зрением ревностно оберегают свое гнездо.