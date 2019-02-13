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В Московском зоопарке предложат угадать размер лапы белого медведя

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27 февраля в Московском зоопарке будет отмечаться Международный день полярного медведя. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что посетителей в в этот день будут пускать на территорию зоопарка бесплатно, нужно лишь соблюсти условие — прийти в белой одежде, шарфе и шапке. Те же, кто явится с двумя белыми предметами одежды, получат 40-процентную скидку на входной билет.

Сотрудники зоопарка готовят для гостей специальную познавательно-развлекательную программу, от танцевального флешмоба до угадывания размера лапы белого медведя. Праздник начнется в 11:00 и продлится до 17:00.

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