В Москве 3 мая появятся новые выделенные полосы

3 мая в Москве появятся три новых участка автодорог с выделенными полосами. Об этом «Агентству городских новостей Москва » сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новые «выделенки» общей протяженностью 550 метров пройдут по ул. Конюшковская (от ул. Заморенова до ул. Красная Пресня, по ул. Большая Серпуховская (от д. 16 до д. 4/3 в попутном направлении, включая выезд на ул. Люсиновская), а также по ул. Дмитрия Ульянова (от ул. Гримау до разворота в обратном направлении).

После запуска в столице будет функционировать более 287 километров выделенных полос. По словам Ликсутова, наземный транспорт перевозит более 2,5 миллиона пассажиров, также ими пользуется порядка 60 тысяч такси.