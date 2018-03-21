Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Москве анонсировали новый сезон ярмарок выходного дня

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Фермеры, желающие принять участие в ярмарках выходного дня, смогут подать заявки на портале mos.ru с 09:00 2 апреля до 23:59 6 апреля. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Результаты отбора фермеров объявят до 23:59 13 апреля. Все, кто подал заявки, получат извещения в личном кабинете.

Первая в этом году ярмарочная сессия выходного дня пройдет с 20 апреля по 1 июля. Уточняется, что торговые места предоставляются бесплатно.

Ярмарки появятся во всех столичных округах на 102 площадках. В ассортименте торговых точек продукты питания и сельскохозяйственная продукция, произведенная и выращенная на территории стран - участников Евразийского экономического союза.

Самое читаемое
Покидая завод
The Best of Russia закрывается и выставляет лучшие снимки за 10 лет
Cегодня
«Современный город – это пространство разрушения»
Экономист, урбанист и политолог о том, чего хочет горожанин
24 марта
«Тренд на бесконечное самообразование»
Почему москвичам не важно на какие лекции ходить
23 марта
«Жду, когда вновь созреет бабушкин тутовник»
История девушки, пережившей войну, блокаду и уехавшей в Москву
22 марта
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter