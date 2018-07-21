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Гроза сорвала первый концерт Gorillaz в России

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Выступление британской группы Gorillaz на фестивале Park Live, который проходит в парке Горького, пришлось прервать из-за сильной грозы. Об этом сообщает РИА Новости.

Коллектив отыграл больше половины сет-листа, однако вынужден был прерваться. «По соображениям безопасности нам пришлось прервать шоу. Мы надеемся, что сможем продолжить», — появилось сообщение на экранах возле сцены. Зрители не стали расходиться, несмотря на дождь, однако, позже им объявили, что группа не станет продолжать выступление.

Организаторы объяснили, что продолжение концерта может привести к человеческим жертвам.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером на Москву обрушатся град и сильный дождь. Жителям рекомендовали по возможности переждать непогоду в капитальном строении и избегать нахождения во время грозы близ водоемов.

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