В Москве началась первая в этом году гроза

В Москву пришла первая в 2018 году гроза. Об этом сообщают пользователи соцсетей, выкладывая кадры со сполохами молний.

Одновременно с этим ГУ МЧС по Московской области опубликовало штормовое предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях до утра 17 апреля. «Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайший час с сохранением на ночь ожидается гроза, дождь, порывы ветра до 15 м/с», — утверждают спасатели.

В МЧС рекомендуют во время грозы по возможности оставаться дома и закрыть окна в помещениях.