В Москве начали заселять первый дом по реновации

В Москве началось заселение первого дома по программе реновации жилого фонда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города.

Здание располагается на 5-й Парковой улице на востоке города. «Всего в доме 340 квартир с отделкой комфорткласса. Железная и межкомнатные двери на месте, в ванной установлена сантехника, в кухне есть мойка и электроплита, в каждом помещении висит люстра», — говорится в сообщении.

Первыми новоселами стали жители домов № 3 и №5 по улице Константина Федина. Новостройка расположена в 300 метрах от их старого жилья.

Программа реновации жилья была утверждена в Москве 1 августа 2017 года. Изначально в список под снос вошли 5144 дома, после обращений горожан, желающих принять в ней участие, его расширили до 5175 объектов. Программа предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают почти миллион человек. Завершить ее планируется к 2032 году.