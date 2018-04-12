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В Москве оценили последствия урагана

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Мэр Москвы Сергей Собянин оценил последствия урагана, который прошел в столичном регионе 21 апреля. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам мэра, ветром в городе повалило больше тысячи деревьев, 34 кровли домов повреждены. «До вечера большинство поваленных деревьев должны быть убраны. За три дня отремонтируем кровли. Электрообеспечение в ТиНАО уже восстановили», — написал он.

Кроме того, в больницах Москвы находятся 16 пострадавших из-за стихии, им оказывают необходимую помощь. Как сообщил Собянин, один из них в тяжелом состоянии, жизни остальных ничто не угрожает.

Мэр добавил, что сильные ураганы и штормы становятся для Москвы нормой. «Будем бороться», — заключил Собянин.

Сильный шторм в столичном регионе прошел 21 апреля. Порывы ветра местами достигали 25 метров в секунду. В результате урагана в столице пострадали 17 человек, еще двое погибли.

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