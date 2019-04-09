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В Москве отыскали квартиру с полусотней котов

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На юге столицы обнаружили квартиру, в которой проживают более 60 котов и кошек. Об этом во вторник, 9 апреля, радиостанции «Говорит Москва» рассказала зоозащитница.

По ее словам, хозяевами животных являются 71-летний мужчина и его 93-летняя мать. «Он уже сам еле ходит и не в состоянии убирать и следить за ними. Иногда ему помогает соседка», — рассказала она.

Собеседница радиостанции отметила, что большинство котов находятся в плохом состоянии из-за ненадлежащего ухода. «Они страшно голодные, большая часть слабенькие скелетики, не доедают! Из-за чего страшно лезет шерсть. Психологические проблемы, из-за жизни в такой стае многие забиваются и живут по углам, не даются», — пояснила она.

Отмечается, что хозяин животных готов раздать их всех, кроме пяти любимчиков. Зоозащитники объявили сбор средств: они намерены группами вывозить животных, провести медицинский осмотр каждого и найти всем новых хозяев или место для передержки.

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