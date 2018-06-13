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В Москве побит рекорд года

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В Москве во вторник, 19 июня, был побит температурный рекорд года. Об этом сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Действительно, [температура поднялась] до плюс 28 градусов, до этого у нас 2 мая была [температура] плюс 27,9 градуса. Сегодня наконец-то побили рекорд с начала этого года», — отметил он.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, теплая погода сохранится в Москве до выходных, все это время температура воздуха будет держаться на отметке плюс 24-27 градусов. Он подчеркнул, что эти показатели выше климатической нормы. Существенных осадков не ожидается.

В выходные в столице немного похолодает до плюс 22-25 градусов, считают синоптики.

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