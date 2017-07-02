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Москвичи в одночасье стали парковаться более вдумчиво

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Парковочные места в центре Москвы стали использоваться более эффективно после повышения тарифов, а количество выписанных штрафов за нарушение правил парковки, напротив, снизилось на 20 процентов. Об этом ТАСС рассказали в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Отмечается, что средняя продолжительность стоянки снизилась с 4 до 1,3 часов. В то же время местные жители стали занимать парковочные места в центре больше на 17 процентов. Автомобилисты перестали парковаться в 2-3 ряда, оставлять машины на тротуарах, а также создавать блуждающий трафик и дополнительные переезды в поисках свободного места. Новые правила позволило разгрузить дороги и облегчить поиск места для парковки.

«Чем короче срок стоянки одного автомобиля, тем эффективнее используются парковки на улицах города. До этого мы фиксировали, что 30% машин стояли по 4 часа, парковочных мест для всех не хватало, и машины парковались с нарушениями», — сказано в сообщении организации.

15 декабря вступили в силу изменения правил парковки. Московские власти уменьшили время бесплатного периода стоянки с 15 до 5 минут, отменили бесплатные стоянки по воскресеньям и увеличили стоимость парковки. Максимальный тариф составляет 380 рублей в дневное время. Цель мэрии состояла в том, чтобы освободить до 15-20 процентов парковочных мест в центре столицы.

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