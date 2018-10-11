В Москве построят 650 новых объектов

До 2021 года на территории Москвы запланировано строительство 650 объектов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает «Вечерняя Москва».

«Темпы преобразований, проведенных за эти годы, пожалуй, были максимальными с учетом сложности и громадности задач», — прокомментировал он.

По словам Собянина, в ближайшие несколько лет в столице появятся 21 станция метрополитена, 30 пешеходных переходов, 280 километров дорог, 35 спортобъектов, 90 детсадов и школ, 62 объекта здравоохранения, пять объектов спецподдержки, 22 учреждения культуры, а также более трех миллионов квадратных метров жилья.

В начале октября Собянин вспоминал, каким был город до начала масштабных изменений.

«Страшно вспомнить, какой была площадь у станции Улица 1905 года. Пешеходы едва пробирались между пивными палатками и самостроем. Именно с этого места мы начали приводить Москву в порядок. Теперь здесь простор, хорошее освещение, зелень. В ноябре еще высадим деревья», — сообщал он.