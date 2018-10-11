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В Москве построят 650 новых объектов

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До 2021 года на территории Москвы запланировано строительство 650 объектов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает «Вечерняя Москва».

«Темпы преобразований, проведенных за эти годы, пожалуй, были максимальными с учетом сложности и громадности задач», — прокомментировал он.

По словам Собянина, в ближайшие несколько лет в столице появятся 21 станция метрополитена, 30 пешеходных переходов, 280 километров дорог, 35 спортобъектов, 90 детсадов и школ, 62 объекта здравоохранения, пять объектов спецподдержки, 22 учреждения культуры, а также более трех миллионов квадратных метров жилья.

В начале октября Собянин вспоминал, каким был город до начала масштабных изменений.

«Страшно вспомнить, какой была площадь у станции Улица 1905 года. Пешеходы едва пробирались между пивными палатками и самостроем. Именно с этого места мы начали приводить Москву в порядок. Теперь здесь простор, хорошее освещение, зелень. В ноябре еще высадим деревья», — сообщал он.

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