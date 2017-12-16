В Москве появились бетонные блоки у переходов после инцидента с автобусом

Более 800 бетонных заграждений появились в Москве в местах массового скопления людей, в том числе возле метро. Такое решение принято после случая с автобусом, который 25 декабря въехал в переход у «Славянского бульвара». Об этом РБК сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Сколько простоят эти блоки, пока не известно. «Посмотрим, потребуются они постоянно или нет: возможно, демонтируем эти конструкции. Это не первый раз делается, мы своевременно реагируем», — сказал Черников.

Авария произошла на Кутузовском проспекте. Автобус наехал на толпу людей, в итоге пять человек погибли, еще 15 пострадали. Пока основная версия произошедшего — техническая неисправность, из-за которой водитель потерял управление. В пятницу, 29 декабря, другой автобус снес остановку на улице Сходненской. В этой аварии обошлось без жертв, пострадали три человека.