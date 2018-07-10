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В Москве появился «танцующий» светофор

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В Москве ко Дню города установили необычный светофор с танцующим светящимся человечком. Он появился на Цветном бульваре рядом с цирком Никулина, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Недалеко от светофора установлена небольшая кабина, куда пешеходы могут зайти и потанцевать. Их движения транслируются в режиме реального времени на красный сигнал светофора, и значок на устройстве повторяет танец человека. Если в кабине никого нет, светофор работает в обычном режиме — знак пешехода либо идет, либо стоит.

Отмечается, что светофор отвечает требованиям безопасности, так как танцующий человек транслируется лишь на красный сигнал для пешеходов. По словам руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, место расположения светофора выбрано не случайно: цирк Никулина посещают много детей, которых новый светофор заинтересует.

Ранее 28 августа в Москве появился первый приподнятый пешеходный переход. Он изготовлен из резиновой смеси на основе стирольного каучука, срок его службы — до пяти лет.

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