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В Москве резко похолодает до нуля

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К концу рабочей недели температура в столичном регионе упадет до нуля. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на экспертов Гидрометцентра России.

По словам синоптиков, в ночь на пятницу, 14 сентября, температура снизится. «В Москве похолодает до 8-10 градусов, по области до 5-10 градусов, местами до нуля, погода ожидается без осадков. Днем температура в Москве повысится до 19-21 градуса, в районах Подмосковья до 16-21 градуса тепла», — рассказали специалисты.

В выходные, 15 и 16 сентября, возможно небольшое похолодание и дождь. Погоду в столичном регионе будет определять дальняя периферия антициклона из зарубежной Европы, в то же время с северо-запада протянется фронтальная зона, которая приблизится со стороны Балтики.

10 сентября синоптики объявили о том, что климатическое лето в Москве закончилось. «Местами брызнут пока что небольшие дожди, дневная температура из-за сокращения притока солнечного тепла будет понижаться», — говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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