В Москве сдали первый дом по программе реновации

В Москве сдали первый дом для участников программы реновации ветхого жилья. Разрешение на осмотр квартир люди получат уже сегодня, сообщил журналистам в пятницу, 9 февраля, руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Его слова передает «Интерфакс-Недвижимость».

«Дом полностью готов под заселение. В квартирах есть все необходимое, выполнена отделка комфорткласса», — сказал он.

По его словам, жильцам покажут здание на 5-й Парковой улице. В него переедут жильцы пятиэтажек на улице Константина Федина, расположенных в 300 метрах от новостройки.

Всего в Москве готовы 14 домов для расселения 2,3 тысячи квартир в пятиэтажках, попавших в программу реновации. Их передадут под заселение в мае. Кроме того, завершаются работы еще в 15 домах, которые были построены по другим городским программам и теперь должны быть приспособлены под стандарты, утвержденные для программы реновации.

Программа реновации жилья была утверждена в Москве 1 августа 2017 года. Изначально в список под снос вошли 5144 дома, после обращений горожан, желающих принять в ней участие, его расширили до 5175 объектов. Программа предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают почти миллион человек. Завершить ее планируется к 2032 году.

Первоначально в нее вошли 5144 дома, на данный момент в проекте участвуют 5175 объектов.