В Москве внезапно наступит май

В Москве в конце недели может установиться майская погода. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».

Быстрому наступлению весны в западной части России будет способствовать теплый фронт циклона, который принес аномальные дожди на Балканы и в Центральную Европу. В Москве обильных осадков не ожидается, однако в первой половине недели тучи не дадут воздуху прогреться.

«В понедельник-вторник после полудня будет плюс 5—7 градусов, затем потепление усилится, и в четверг-пятницу воздух прогреется до майских плюс 14—17 градусов», — говорится в сообщении.

По данным портала «Метеоновости», в понедельник, 2 апреля в столице ожидаются кратковременные дожди и сильный юго-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Такая погода может вызвать ухудшение состояния у людей, имеющих хронические болезни сердечно-сосудистой системы.