В Москве за год откроют 14 станций метро

До конца 2019 года запланировано открытие еще 14 станций Московского метрополитена, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его слова передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

В эксплуатацию также будут введены 33 километра линий подземки и два депо. «Чтобы это сдать, у нас с 3 января уже ведутся работы», — отметил Хуснуллин.

«Прошлый год был рекордным для метростроителей и в нем был дан неплохой задел на год текущий», — добавил он. О рекордном для столичного метростроительства годе говорил и мэр Москвы Сергей Собянин: в течение 2018-го было открыто 17 новых станций.

К апрелю текущего года, по словам Хуснуллина, должно начаться движение по участку от «Косино» до «Некрасовки», а к маю планируется ввести в эксплуатацию южный участок Сокольнической линии до Коммунарки.