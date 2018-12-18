Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

В Москве за год откроют 14 станций метро

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

До конца 2019 года запланировано открытие еще 14 станций Московского метрополитена, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Его слова передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

В эксплуатацию также будут введены 33 километра линий подземки и два депо. «Чтобы это сдать, у нас с 3 января уже ведутся работы», — отметил Хуснуллин.

«Прошлый год был рекордным для метростроителей и в нем был дан неплохой задел на год текущий», — добавил он. О рекордном для столичного метростроительства годе говорил и мэр Москвы Сергей Собянин: в течение 2018-го было открыто 17 новых станций.

К апрелю текущего года, по словам Хуснуллина, должно начаться движение по участку от «Косино» до «Некрасовки», а к маю планируется ввести в эксплуатацию южный участок Сокольнической линии до Коммунарки.

Читайте также
Самое читаемое
«Изменить вектор развития событий, хотя бы в своем районе»
История москвича, решившего разбить свой парк прямо в городе
4 января
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter